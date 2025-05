‘Baba Vanga japoneze’ shkakton anulime masive udhëtimesh për parashikimin që bën për korrikun

Tokio- Turistët po anulojnë ose shtyjnë udhëtimet e tyre në Japoni pas një profecie shqetësuese nga një grua që është përshkruar si “Baba Vanga e Japonisë”.

Baba Vanga, fallxhoreja e verbër bullgare që vdiq në vitin 1996, u bë e famshme për parashikimet e saj të kobshme, por të sakta, siç janë sulmet e 11 shtatorit dhe vdekja e Princeshës Diana. Sot, Ryo Tatsuki, e cila nga shumë njerëz quhet versioni japonez i Baba Vangës, po paralajmëron për një fenomen natyror që do të ndodhë në korrik të vitit 2025. Siç deklaroi ajo, “një çarje do të hapet nën shtratin e detit midis Japonisë dhe Filipineve, duke shkaktuar valë tre herë më të larta se ato të tërmetit të Tohoku-s”, sipas CNN.

Turistët po anulojnë udhëtimet e tyre jashtë vendit pasi një fallxhore e quajtur ‘Baba Vanga e Japonisë’ bëri një parashikim të tmerrshëm.

Rezervimet për në Japoni u ulën me 50%”

Ndërsa afrohet data, mijëra udhëtarë që kishin planifikuar pushimet në Japoni për korrik po anulojnë ose shtyjnë udhëtimet e tyre. CN Yuen, drejtor ekzekutiv i agjencisë së udhëtimit WWPKG në Hong Kong, tha se rezervimet për në Japoni ranë me 50% gjatë periudhës së Pashkëve.

Shqetësimi është më intensiv në Kinë dhe Hong Kong, burimi i dytë dhe i katërt më i madh i turistëve për Japoninë, ndërsa vende të tilla si Tailanda dhe Vietnami janë gjithashtu të prekura, ku mediat sociale janë mbushur me parashikimet e Tatsukit.

Situata u përkeqësua kur ambasada kineze në Tokio lëshoi ​​një paralajmërim zyrtar për qytetarët e saj në fund të prillit, duke u kërkuar kujdes kur udhëtojnë, studiojnë ose blejnë pasuri të paluajtshme në Japoni.

Autoritetet japoneze po përpiqen të kontrollojnë panikun e njerëzve, duke i përshkruar parashikimet si “thashetheme të pakonfirmuara”. “Do të ishte një problem serioz nëse përhapja e thashethemeve joshkencore do të ndikonte në turizëm”, tha guvernatori i Miyagit, Yoshihiro Murai. “Nuk ka arsye për t’u shqetësuar.” Japonezët nuk do të largohen nga vendi. “Shpresoj që vizitorët do t’i injorojnë thashethemet.”

Parashikimet më të famshme të “Baba Vangës japoneze”

Parashikimi më i famshëm dhe i saktë i Tatsukit ishte ai i tërmetit të marsit 2011, ku Japonia u godit nga një tërmet me magnitudë 9.1 dhe një cunami që vrau më shumë se 18,000 njerëz.

Thuhet gjithashtu se Tatsuki ka parashikuar:

Vdekjen e Freddie Mercury, të cilin ai e “pa” në ëndërr më 24 nëntor 1976, saktësisht 15 vjet para se këngëtari të vdiste në të njëjtën datë.

Vdekja e Princeshës Diana përmes dy vizioneve të ndryshme.

Tërmeti i Kobe-s i vitit 1995, i dyti më vdekjeprurës i shekullit të 20-të.

Në një fragment nga libri i saj, ajo shkroi se “25 vjet nga tani, një virus i panjohur do të shfaqet në vitin 2020, do të arrijë kulmin në prill dhe do të rishfaqet 10 vjet më vonë”, duke përforcuar pikëpamjen se ajo kishte parashikuar pandeminë Covid-19.

Vlen të përmendet se Japonia ndodhet në një nga rajonet më sizmikisht aktive në planet, të ashtuquajturin “Unaza e Zjarrit” dhe shkencëtarët vlerësojnë se ka një shans prej 80% që një tërmet i madh të ndodhë në zonën e Nankai Trough brenda 30 viteve të ardhshme.

Japonia ndodhet direkt në Unazën e Zjarrit të Paqësorit, një brez me aktivitet të fortë sizmik. Një nga rajonet më të rrezikshme është seksioni prej 900 kilometrash i njohur si Nankai Trough, i cili prodhon megatërmete një herë në 100 deri në 200 vjet.

Ajo nuk është e vetmja që po jep alarmin.

Ryo Tatsuki thotë se filloi të shihte ëndrra profetike në fillim të viteve 1980. Edhe pse shumë janë skeptikë ndaj saj, pasi ajo vetë ka pranuar se disa ëndrra janë simbolike, disa nga parashikimet e saj që janë bërë realitet kanë krijuar një valë globale shqetësimi.

Në fakt, edhe fallxhorët nga Hong Kongu dhe Japonia po paralajmërojnë për një ngjarje katastrofike në korrik 2025. Mësuesi i Feng Shui Qi Xian Yu, i njohur edhe si “Mjeshtri Shtatë”, ka parashikuar se viti i ri (i Gjarprit) do të sjellë tërmete, zjarre dhe rrëzime aeroplanësh. Në fakt, ai rekomandoi shmangien e udhëtimeve në Japoni dhe Korenë e Jugut.

Siç duket, një profeci e thjeshtë mjafton për të prishur jo vetëm turizmin, por edhe psikologjinë e mijëra udhëtarëve.