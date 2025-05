‘Hala Madrid’! Carlo Ancelotti bën presidentin Florentino Perez të qajë me fjalimin e tij të lamtumirës: ‘Një histori e paharrueshme’!

SPANJE – Një sekuencë emocionale në Madrid për herën e fundit të Carlo Ancelottit në krye të Real Madridit. Trajneri italian mbajti një fjalim pas fitores 2-0 kundër Real Sociedad që preku presidentin e saj, Florentino Perez, i cili nuk i mbajti dot lotët.

"Mos mendoni se është kaq e lehtë të flasësh", tha trajneri që ka qenë me klubin që nga viti 2021. "Ishte një nder, një kënaqësi të stërvisja këtë klub, këtë ekip. Para së gjithash, do të doja të falënderoja presidentin tim të dashur, Florentino Perez.

Ishte fantastike, faleminderit për ato momente. Ishte e jashtëzakonshme ta përjetoja këtë me ju, është një histori e paharrueshme, sepse askush nuk mund t’i harrojë tre golat e Karim kundër PSG-së, dy golat e Rodrygos kundër City-t, as asistin e Lukas (në vitin 2022 në Ligën e Kampionëve).

Dhe askush nuk mund t’i harrojë dy golat e Joselus (në gjysmëfinalet e C1 në vitin 2024). Dhe unë nuk mund t’i harroj asnjë ditë që kalova këtu. Dhe do ta mbyll me Hala Madrid, asgjë tjetër. Ju dua shumë të gjithëve."

Carlo Ancelotti's last words at the Bernabeu: "Hala Madrid y nada mas. I love you very much. Goodbye." pic.twitter.com/ouu5rKNaES

— Dr Yash  (@YashRMFC) May 24, 2025