Rrëmbehet dhe tor’turohet për 5 orë djali i biznesmenit, mes autorëve edhe këngëtari i njohur!

Pesë orët e kaluara në duart e rrëmbyesve të djalit të një biznesmeni nga Athina ishin të tmerrshme. Katër autorë e rrëmbyen atë dhe, pasi e hipën në një makinë, e transportuan në zonën e Saronidës.

Këngëtari i njohur Ivan Greko është gjithashtu i përfshirë në rrëmbim, ndërsa u ngrit ndjekje penale kundër të arrestuarve për një mori krimesh dhe kundërvajtjesh ligjore.

E gjitha filloi mëngjesin e 6 majit në rajonin e Hymettus, kur tre nga autorët e krimit sulmuan fizikisht djalin e biznesmenit dhe, duke përdorur një objekt të mprehtë, i shkaktuan goditje në gjymtyrët e poshtme. Ata e kërcënuan me jetë dhe e rrëmbyen.

Pasi hipën në një makinë, autorët i kërkuan 24-vjeçarit pagesën prej 25,000 eurosh dhe, përveç kësaj, një motoçikletë BMË me vlerë të paktën 25,000 euro, ndërsa në të njëjtën kohë e goditën me duar dhe me një send të mprehtë, në të gjithë trupin.

Në zonën e Saronidës, ku tre autorët ikën me viktimën, atyre iu bashkua autori i katërt, i cili po udhëtonte me motoçikletë, ku kërcënimet vazhduan me përdorimin e armës së zjarrit, në një plazh të zonës.

Sipas ERT, autorët e torturuan 24-vjeçarin me thikë dhe kaçavidë gjatë gjithë rrugës nga Hymettus në Saronida.

Vuajtjet e 24-vjeçarit vazhduan për pesë orë, dhe më pas ai u detyrua të fliste me miqtë në telefon për të mbledhur shumën e kërkuar të parave.

Autorët e pamëshirshëm u përpoqën të përdornin një mjet prerës për t’i prerë gishtat viktimës, por nuk e përfunduan veprimin pasi 24-vjeçari rezistoi fort.

Më pas, autorët u nisën së bashku me viktimën, me qëllim që të shkonin në zonën e Glyfadës , për të marrë një pjesë të shumës së parave që kërkuan. Gjatë rrugës, viktima i shpëtoi autorëve dhe njoftoi një mik.

Kërcënimet në internet

Në atë pikë, autorët i kishin marrë tashmë çelësat e makinës, shumën prej 740 eurosh, si dhe një orë dore luksoze, me vlerë që varionte nga 20,000 deri në 29,000 euro. Kërcënimet vazhduan edhe në ditët në vijim me mesazhe dhe video nëpërmjet aplikacioneve online.

Në orët e mbrëmjes së 22 majit, ekipet e policisë u vendosën në zona të ndryshme të Atikës dhe, pasi gjetën të gjithë anëtarët e organizatës kriminale, i arrestuan ata.

Metoda e “rrëmbimit të tigrit”

Një element i rëndësishëm i veprimit të organizatës kriminale që po shqyrtohet është përdorimi i dhunës ose kërcënimi i përdorimit të saj, në një mënyrë që tregon një qëllim për të ndëshkuar viktimat.

Tregues është fakti që anëtarët kryen veprime me një element të fortë hakmarrjeje, duke konfirmuar natyrën sistematike dhe të organizuar të veprimit.

Rasti i rrëmbimit të 24-vjeçarit mbart karakteristikat e të ashtuquajturit ” rrëmbim tigri” , një lloj rrëmbimi në të cilin viktima mbahet nën presion dhe kërcënime, me qëllim që të detyrohet të përmbushë kërkesat financiare të të pandehurve, pa ngjallur dyshime ose pa njoftuar autoritetet.

Në raste të tilla, sipas burimeve policore, viktima i nënshtrohet dhunës intensive fizike dhe psikologjike, me qëllim nxjerrjen e parave dhe aseteve prej tij.

Në këtë rast specifik, autorët e krimit, duke vepruar në mënyrë të organizuar dhe metodike, me role dhe veprime të dallueshme, synonin përfitim të drejtpërdrejtë financiar. Këmbëngulja dhe intensiteti i mjeteve që përdorën, dhuna, kërcënimet me armë, tentativat për gjymtim, tregon se motivi kryesor për rrëmbimin ishte shfrytëzimi i paligjshëm ekonomik i viktimës.