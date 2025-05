Trump pret në Zyrën Ovale familjen shqiptare. Dhurata për njërin prej fëmijëve

SHBA- Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dondal Trump ka pritur në Shtëpinë e Bardhë, konkretisht në Zyrën Ovale, familjen shqiptare Xhaferi.

Mësohet se kjo vizitë u mundësua nga "Make a Wish Foundation". pasi Presidenti Trump ka në axhendën e tij takime me persona me aftësi ndryshe. Bëhet me dije se pjesë se këtij rasti është edhe djali i madh i kësaj familjeje me origjinë shqiptare.

Gjithashtu mësohet se Trump i dha djaloshit edhe një monedhë, që do ta ketë kujtim nga takimi me Presidentin e SHBA-ve