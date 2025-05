Igli Tare do të jetë menjëherë operativ te Milani, ja dy situatat që duhet t’i zgjidhë urgjentisht

Duhet të harrohet sa më shpejt ky sezon negativ. Milani do ta mbyllë sot kampionatin e tij. Në "San Siro" do të vijë Monza, që mbyll renditjen dhe ka rënë nga kategoria prej disa javësh, për “vallëzimin” e fundit në Serie A.

Kuqezinjtë, megjithëse kanë fituar Superkupën e Italisë, vijnë pas një sezoni zhgënjyes, pa kualifikim në kupat europiane dhe me një finale të humbur të Kupës së Italisë kundër Bologna. Për sezonin e ardhshëm do të nevojitet një revolucion i vogël, me disa afrime të mundshme.

Do të ketë shumë punë për drejtorin e ri sportiv. Java e ardhshme pritet të sjellë zyrtarizimin e Igli Tares, i cili do të ketë detyrën të ndërtojë një skuadër konkurruese, që të rikthehet në luftë për objektiva të mëdhenj. Siç raporton edicioni i sotëm i “Gazzetta dello Sport”, ish-drejtori i Lazios do të jetë menjëherë operativ, me synimin e klubit nga rruga "Aldo Rossi" për të përshpejtuar proceset.

Prioriteti i parë për Taren do të jetë zgjidhja e çështjes së trajnerit, ndërsa më pas do të duhet ndjekur situata e Tijjani Reijnders, i cili ka rinovuar kontratën deri në vitin 2030, por është gjithashtu në shënjestër të Manchester City, Real Madridit dhe Barcelonës. Në fund, do të vlerësohen edhe situatat e lojtarëve që do të kthehen në skuadër: nga Okafor te Kalulu, duke përfshirë Bennacer, Adli dhe Saelemaekers.