Kodi Kozmik: A janë Piramidat e Egjiptit mesazhe nga universi?

Simbole, numra dhe përputhje të frikshme me ligjet e natyrës – një mesazh i lashtë nga yjet apo thjesht një rastësi që nuk mund ta shpjegojmë? Nga numri π te shpejtësia e dritës, përputhjet janë tronditëse – rastësi apo provë që egjiptianët e lashtë dinin diçka që ne ende nuk e kuptojmë?

Të gjithëve na pëlqejnë nga pak teoritë që të bëjnë të vësh gjithçka në dyshim. Dhe pak teori ngjallin më shumë kuriozitet — dhe debat — sesa Kodi Kozmik: një koncept që sugjeron se universi, matematika dhe madje edhe monumente të lashta si Piramidat e Egjiptit mund të jenë të lidhura përmes modeleve dhe dijes së fshehur.

Disa e quajnë një lojë me numra. Të tjerë e shohin si një plan të koduar të universit, që formëson historinë dhe madje jep sinjale për atë që do të ndodhë.

Origjina e kodit kozmik

Fizikani Heinz R. Pagels përdori për herë të parë shprehjen “Kodi Kozmik” në librin e tij të vitit 1982 “The Cosmic Code: Quantum Physics as the Language of Nature”. Vepra e tij trajtonte bazat e fizikës dhe mekanikës kuantike, duke theksuar kontributet e Albert Einstein, Max Planck dhe John Stewart Bell.

Puna e Pagels ishte tërësisht e bazuar në shkencë, jo në histori të lashtë apo njohuri të fshehta. Por me kalimin e kohës, ideja e një “kodi” të fshehur në univers mori jetë më vete.

Piramidat dhe kodi kozmik

Piramida e Madhe e Gizës është një nga strukturat më të studiuara në histori. Ashtu si monumente të tjera historike si Stonehenge, sa më thellë e shqyrtojnë ekspertët projektin e saj, aq më të çuditshme duken detajet. Ja disa nga teoritë që ka frymëzuar Kodi Kozmik:

Piramida dhe numri π (pi)

Përmasat e piramidës janë çuditërisht afër për të koduar numrin π (pi), një konstante themelore në matematikë.

Nëse ndahet perimetri me lartësinë, rezultati i afrohet 2π.

Disa besojnë se kjo tregon njohuri të avancuara në gjeometri, shumë përtej kohës së tyre. Të tjerë argumentojnë se është thjesht rastësi inxhinierike praktike. Piramida dhe shpejtësia e dritës

Një nga pretendimet më kontroverse në lidhje me Kodin Kozmik është se madhësitë e Piramidës së Madhe përputhen me shpejtësinë e dritës.

Gjerësia gjeografike e Piramidës është 29.9792458°N

Gjatësia e korridoreve dhe dhomave në piramidë raportohet si 29–97–92–45–8 metra

Shpejtësia e dritës është 299,792,458 metra për sekondë në vakum.

Rastësi? Me shumë gjasë po. Sistemi metrik u krijua në shekullin XVIII, shumë kohë pasi ishin ndërtuar piramidat. Që egjiptianët e lashtë ta kishin koduar këtë numër, do të duhej të parashikonin njësitë moderne të matjes mijëra vjet përpara.

Lidhja me yjësinë Orion

Disa studiues pretendojnë se piramidat në Giza përputhen me yjësinë “Rripi i Orionit”. Dihet që egjiptianët e lashtë ndiqnin qiellin e natës, studionin yjësitë dhe i përdornin lëvizjet e yjeve për të marrë vendime në bujqësi. Kjo ka bërë që disa të mendojnë se edhe piramidat u ndërtuan sipas një plani “kozmik”.

Teori interesante, pa dyshim. Por shumë arkeologë hedhin poshtë këtë pretendim, pasi përputhja nuk është e saktë, dhe shumë formacione natyrore mund të duken si modele qiellore në retrospektivë.

Një lidhje me jashtëtokësorët?

Zecharia Sitchin, një autor i apasionuar pas qytetërimeve të lashta, e çoi idenë e Kodit Kozmik edhe më tej. Në libra si “The Earth Chronicles”, ai pretendon se shoqëritë e hershme kishin zbuluar njohuri të fshehura shumë përpara shkencës moderne.

Sipas Sitchin, jashtëtokësorë zbarkuan në Tokë për të nxjerrë ar. Por në vend që ta nxirrnin vetë, modifikuan gjenetikisht krijesat tokësore dhe ua lanë këtë detyrë atyre. Këto njohuri, sipas tij, u koduan në monumente, në gjeometri të shenjtë dhe madje në tekste fetare.

Ai pretendon se provën e kemi përpara syve tanë: veçanërisht piramidat egjiptiane ndjekin modele matematikore shumë të sakta për të qenë rastësi.

Kodi Kozmik: shkencë apo spekulim?

Jo të gjithë besojnë se piramidat përmbajnë mesazhe të fshehta. Shumica e historianëve mendojnë se qytetërimet e lashta mbështeteshin në eksperiencë praktike dhe mjeshtëri inxhinierike – jo në plane të koduara nga universi. Megjithatë, disa pyetje mbeten pa përgjigje:

Si arritën egjiptianët saktësi të tillë pa mjete moderne?

Pse ka kaq shumë vende të shenjta në botë që përputhen me modele qiellore?

A po shohim projekt të qëllimshëm — apo thjesht po shohim modele aty ku duam t’i shohim?

Edhe nëse Kodi Kozmik nuk është real, modelet ekzistojnë në natyrë. Rendi Fibonacci shfaqet në lule, galaktikat rrotullohen sipas formave të parashikueshme, dhe ligjet e fizikës ndjekin rregulla matematikore.

Ndoshta ndërtuesit e lashtë reflektuan në mënyrë të pavetëdijshme këto modele universale në veprat e tyre?

Pra, a ka një gjuhë të fshehur të universit të koduar në monumentet e lashta? Apo thjesht jemi të zotë në zbulimin e modeleve dhe në dhënien e kuptimit aty ku nuk ka?

Për momentin, Kodi Kozmik mbetet njëherazi fakt shkencor dhe mister i hapur. Dhe pikërisht kjo e bën kaq magjepsës. Qoftë urtësi e lashtë apo rastësi e pastër — një gjë është e sigurt: historia ende ka sekrete që presin të zbulohen. Bota.al, Noa.al