Kushte të paqëndrueshme/ Parashikimi i motit për sot

Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike, me reshje shiu që do të përfshijnë thuajse të gjithë territorin.

Temperaturat e ajrit do të luhaten nga 6°C në zonat malore, deri në 22°C në zonat e ulëta dhe bregdetare.

Era do të fryjë kryesisht nga jugu, me shpejtësi deri në 10 m/s, ndërsa në zonat bregdetare dhe në lugina pritet të arrijë deri në 25 m/s.

Deti do të paraqitet i trazuar, me valëzim që mund të shkojë deri në 5-6 ballë.