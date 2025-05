Napoli në festë! Fiton titullin e katërt në histori. Video

Napoli- Napoli fiton zyrtarisht titullin në Serie A. Napoletanët “kurorëzohen” si kampion në Itali, pas triumfit 2-0 ndaj Cagliarit, në ndeshjen e luajtur në “Diego Armando Maradona”.

Sa i takon pjesës së parë, sfida u zhbllokua nga Mc Tominay vetëm në fund, falë një lëvizje akrobatike perfekte, me skocezin që dërgoi topin pas shpinës së Alen Sherrit. Në pjesën e dytë realizoi edhe Lukaku.

Sezon mjaft pozitiv i ekipit të Contes, që regjistron 24 fitore, 10 barazime dhe 4 humbje.

Napoli merr titullin e katërt në histori, me festën që me siguri do të jetë e gjatë.

Zhgënjim i madh te Interi, pasi e mbyllin sezonin në vendin e dytë, pavarësisht fitores 0-2 ndaj Comos. E gjithë vëmendja do jetë te finalja e madhe e Champions League ndaj PSG.