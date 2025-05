Si të kapërceni një ndarje në 30 ditë? Ja rregullat që duhet të ndiqni

Një ndarje është zemërthyese, pasi ëndrrat për një të ardhme të përbashkët shkatërrohen përgjithmonë. Megjithatë, çdo fund shënon një fillim të ri dhe në shumicën e rasteve e kuptojmë pas një kohe se ky vendim ishte për të mirën e të gjithëve.

Megjithatë, ajo që është e habitshme është se ndarjet nga marrëdhëniet më të vështira dhe -ndoshta- toksike janë ato që janë më të vështirat për t’i kapërcyer.

Eksperti i marrëdhënieve, Cherlyn Chong, pohon se ekziston një mënyrë për të hequr qafe trishtimin që ndjejmë në 30 ditë ose më pak.

Mjafton të ndjekim 4 hapat e mëposhtëm:

Hapi 1: Vendimi

Edhe pse tingëllon e qartë, shumë njerëz e anashkalojnë këtë hap dhe shkojnë direkt në fshirjen e numrave, bllokimin në mediat sociale dhe ndërprerjen e çdo komunikimi. Por, të kuptuarit se jemi ndarë përfundimisht dhe të marrit një vendim për të lënë pas të shkuarën është një pjesë e domosdoshme e procesit të nevojshëm për të kapërcyer një ndarje.

“Nëse nuk e bëni këtë, procesi do të zgjasë shumë ose nuk do të arrijë kurrë në fund, pasi mendja juaj do të kthehet vazhdimisht te kjo çështje. Do të pyesni veten pse nuk ju telefonoi, kur do t’ju telefonojë dhe gjëra të tilla. Së pari duhet të marrësh vendimin se do të ndahesh përfundimisht me dikë dhe më pas të mendosh se si do ta harrosh”.

Hapi 2: Tokëzimi

“Hiqni këpucët dhe ecni në bar”, sugjeron Cherlyn Chong.

“Mjekësia alternative dhe homeopatike e rekomandojnë këtë metodë, pasi ecja në bar largon shumë radikale të lira nga trupi, duke zvogëluar kështu stresin dhe trishtimin që mund të shkaktohet nga një situatë e vështirë, siç është ndarja. Përtej këtyre teorive, sigurisht, shikimi poshtë dhe ndjesia e tokës nën këmbët tuaja kontribuon në një shëndet më të mirë mendor."

Hapi 3: Zbulimi ose pastrimi

Thonë se çdo ndarje është një “vdekje e vogël”, por eksperti këmbëngul se ndarja dhe përballja me humbjen ka të bëjë me veten dhe jo aq me tjetrin.

“Tingëllon e çuditshme, por ajo që u them gjithmonë njerëzve është se ndarja nuk ka të bëjë me ish-in. Nëse lidhja juaj do të ishte diçka vërtet kaq e mrekullueshme, e pabesueshme dhe unike, ne nuk do të diskutonim tani për fundin e saj.

Ajo që po ndodh ka të bëjë me ju dhe vetëm ju. Personi tjetër mori vendimin e tij ose ju e diskutuat së bashku – sido që të jetë, marrëdhënia ka mbaruar dhe tani ju takon juve të zbuloni se çfarë dëshironi me të vërtetë nga lidhja juaj e ardhshme dhe të kuptoni se çfarë nuk do të toleroni në marrëdhëniet tuaja tani e tutje.

Nëse ndiheni sikur po humbisni identitetin tuaj pas përfundimit të marrëdhënies, atëherë kjo është ajo për të cilën duhet të punoni vërtet. A ishit e varur nga partneri juaj? E keni humbur vetëbesimin?

Ti nuk e di më kush je dhe kjo është ajo që duhet të ndryshojë.

Hapi 4: Rregulli 1%.

Psikologjia dhe dëshirat tona nuk ndryshojnë nga një moment në tjetrin, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndjenjat e forta që ndjejmë për një person. Në fund të fundit, ne jemi shuma e zakoneve tona dhe brenda një marrëdhënieje ne zhvillojmë shumë që janë të vështira për t’u ndryshuar. Po, mund të na lëkundin besimin në vetvete, por nuk mund ta ndryshojnë atë që ne jemi dhe nuk mund të tjetërsojnë vlerat tona.

“Ajo që duhet të ndryshojë është mendësia juaj. Imagjinoni që jeni një lule. Nëse rriteni më gjatë se të tjerat, do të keni akses më shumë në rrezet e diellit, apo jo? Për ta bërë këtë, natyrisht, do të duhet kohë, por edhe punë metodike. Rregulli 1% ju inkurajon të bëni pikërisht këtë,” pohon Cherlyn Chong.

Ky rregull tregon se si ndryshimet e vogla mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetës sonë.

"Për të arritur qëllimin e madh, duhet të fillojmë me hapa shumë të vegjël. Pra, ajo që duhet të bëni është të merrni qëllimin tuaj madhor dhe ta zbërtheni atë në zakone apo veprime të vogla.

Më pas, krijoni një plan veprimi. Një arritje e vogël për çdo plan do të korrespondojë me 1% të ndryshimit tuaj."

"Kështu," thotë eksperti, "ju do të ndjeni ndryshimin shumë shpejt. Ndaj, pas dy javësh do të ndiheni sikur jeni më afër qëllimit tuaj se më parë. Dhe këtu qëndron pika “magjike” e rregullit. Në një muaj (nëse jo më shpejt) nga dita që keni filluar, do të ndjeni që diçka po ndryshon.