Nga 1 korriku, kufizime të reja për kreditë e banesave: çfarë duhet të dini

Banka e Shqipërisë vendos kufizime të reja për kreditë për blerje banesash, në fuqi nga 1 korriku

Banka e Shqipërisë ka publikuar në Fletoren Zyrtare një vendim të ri që vendos kufij të qartë për dhënien e kredive me qëllim blerjen e banesave. Ky vendim hyn në fuqi pas 15 ditësh nga publikimi, çka përkon me fillimin e muajit qershor, por do të fillojë të zbatohet konkretisht nga data 1 korrik 2025, për të gjitha kreditë e reja për pasuri të paluajtshme rezidenciale.

Sipas dokumentit, kufijtë e rinj lidhen me treguesin “raporti i kredisë ndaj vlerës së pasurisë” (Loan-to-Value – LTV), i cili përcakton sa përqind e vlerës së banesës mund të mbulohet nga kredia, në varësi të monedhës së kredisë dhe nëse ajo merret për banesën e parë apo të dytë.

Kufijtë e rinj të LTV sipas rastit:

Për banesën e parë:

Në lekë: kredia nuk duhet të kalojë 85% të vlerës së pasurisë

Në valutë të huaj: kufiri vendoset në 75%

Për banesën e dytë ose më shumë:

Në lekë: raporti nuk duhet të kalojë 80%

Në valutë të huaj: kufiri maksimal është 70%

Këto masa kanë për qëllim të forcojnë kontrollin mbi rrezikun që lidhet me kreditë për banesa dhe të garantojnë që kredimarrësit të kenë një përfshirje më të madhe financiare në pronën që blejnë, veçanërisht në rastet kur kredia jepet në valutë, duke marrë parasysh edhe rrezikun e kursit të këmbimit.

Vendimi vjen si masë e re shtrënguese e Bankës së Shqipërisë për të ruajtur stabilitetin financiar, për të frenuar huamarrjen e tepruar dhe për të ndihmuar në uljen e ekspozimit të sistemit bankar ndaj rreziqeve në sektorin e pasurive të paluajtshme.

Çfarë duhet të dini

Banka e Shqipërisë ka miratuar një vendim të ri që vendos kufizime në kreditë për blerjen e banesave, i cili do të hyjë në fuqi më 1 korrik 2025. Ky vendim synon të rrisë qëndrueshmërinë financiare dhe të mbrojë kredimarrësit nga mbingarkesa me borxhe, veçanërisht në një mjedis ekonomik të pasigurt.

Kufizimet përfshijnë tavane për raportin e kredisë ndaj vlerës së pronës (LTV), raportin e shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave (DSTI), dhe afatin maksimal të shlyerjes së kredisë.

Gjithashtu, bankat do të kenë një kuotë përjashtimi deri në 15% të totalit të kredive të reja tremujore për raste të veçanta.

Detajet kryesore të vendimit:

raporti i kredisë ndaj vlerës së pronës (LTV):

për shtëpinë e parë:

në lekë: deri në 85%

në valutë të huaj: deri në 75%

për shtëpinë e dytë:

në lekë: deri në 80%

në valutë të huaj: deri në 70%

raporti i shërbimit të borxhit ndaj të ardhurave (DSTI):

për shtëpinë e parë:

në lekë: deri në 40%

në valutë të huaj: deri në 35%

për shtëpinë e dytë:

në lekë: deri në 35%

në valutë të huaj: deri në 30%

afati maksimal i shlyerjes së kredisë:

deri në 30 vjet, ose deri në moshën e pensionit të kredimarrësit, duke marrë si kufi më të ulët nga këto dy.

Kuota e përjashtimit:

Bankat lejohen të zbatojnë një kuotë përjashtimi deri në 15% të totalit të kredive të reja tremujore për raste të veçanta që mund të kalojnë kufijtë e mësipërm. Këto përjashtime duhet të identifikohen qartë dhe të raportohen veçmas në raportimet periodike të bankave ndaj Bankës së Shqipërisë.

Qëllimi i vendimit:

Ky vendim synon të rrisë qëndrueshmërinë financiare duke kufizuar rrezikun e mbingarkesës me borxh nga individët, sidomos në kushtet e një mjedisi ekonomik të pasigurt. Banka e Shqipërisë thekson se masat e reja do të ndihmojnë në uljen e mundësisë së dështimit të pagesave nga kredimarrësit, si dhe në mbrojtjen e bankave nga humbje të mundshme në rast rënieje të çmimeve të pasurive të paluajtshme apo përkeqësimi të kushteve makroekonomike.

Për detaje të mëtejshme, mund të konsultoni vendimin e plotë të publikuar në Fletoren Zyrtare ose të kontaktoni bankën tuaj përkatëse për të kuptuar se si këto ndryshime mund të ndikojnë në planet tuaja për blerjen e një banese.