Kandidoi për PD, flet Armando Kllogjeri: Listat e hapura nuk ishin për artistët! Isha i bindur që nuk do fitoja!

Aventurat politike të njerëzve të artit nuk janë njësoj në teren përballë atyre që janë fryt i politikës e që angazhimet partiake i kanë pjesë të përditshmërisë.

Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, krahas mijëra kandidatëve, mes tyre ishin personalitete të artit dhe televizionit si Maestro Armaldo Kllogjeri, aktorja Julia Ilirjani apo shkrimtari Loer Kume.

Vetëm ky i fundit ia doli të sigurojë një ulëse në Kuvendin e katër viteve të ardhshme, falë pozicionit komod në listat e mbyllura të PS. Krahas penës, Kume është gati të veshë kostumin e ligjvënësit…

“Shkrimi është një mënyrë të komunikuari dhe një mënyrë e të bërit të gjërave mirë, sipas mendjes tënde. Të bërit politikë është një mënyrë të komunikuar tashmë në grup. Kjo është forca e madhe e politikës. Të përfaqësosh vullnetin e shumë njerëzve, të cilët më kanë besuar shumë edhe gjatë takimeve, kam parë ngrohtësinë dhe besimin që më kanë dhënë. Besimi është ‘i frikshëm’, të ngarkon me një përgjegjësi që ti tashmë nuk je vetëm, por je për njerëzit”, tha shkrimtari Loer Kume.

Gara në listat e hapura ishte e ashpër, veçanërisht për PD. Ndjekësit e shumtë në teatër dhe ekran nuk iu konvertuan në mbështetës, teksa Kllogjeri grumbulloi 2288 vota në Elbasan, ndërsa Ilirjani mori vetëm 639 vota në kryeqytet.

“Kur shkoja në disa fshatra që bënim takime me banorët më shikonin dhe thoshin ku e kam parë këtë fytyrë. Unë i thosha do më kesh parë në Big Brother, e sigurt. Në fakt, kanë qenë shumë pritje të mira, por të vjen keq për një gjë sepse ata njerëz të dëgjojmë, bashkohen me problematikën që kanë, por në fund fare e kanë të vështirë të bëjnë ndryshimin për veten e tyre”, tha tenori Armaldo Kllogjeri.

Të vetëdijshëm se nuk do t’ia dilnin të fitonin një mandat deputeti, artistët e cilësojnë këtë rrugëtim një mision që duhet vazhduar.,

“Unë që kur e mora përsipër këtë iniciativë isha i bindur që nuk do fitoja. Nuk ka qenë ambicia ime për t’u marrë me politikë. Më tepër ka qenë një kontribut, ka qenë dhe si mision për padrejtësitë që na bëhen, për të cilat duhet të ngremë zërin”, tha Kllogjeri.

“Nuk u futa me idenë e fitores. Doja të fitoni ata që kishin kontribute në PD. Artisti gjithnjë provon gjëra të reja dhe në skenë kemi gjithmonë një rol të ri. Është një eksperiencë më shumë, nesër mund të kem rolin e një njeriu që merret me politikë. Mendoj se ky është vetëm fillim, do ta vazhdoj rolin tim aktiv qoftë në politikë, qoftë në shoqërinë civile”, tha aktorja Julia Ilirjani.

Të ardhmen në politikë, edhe Kume e sheh si sfidë dhe mision ndaj artit dhe kulturës, që për Top Channel tregon se Biblioteka e qytetit që e votëbesoi do të jetë ndër problematikat e para që do të adresojë…

“Energjia ime që orientohet drejt kulturës sigurisht që do pasqyrohet në Kuvendin shqiptar. Biblioteka është një kauzë e madhe e çdo durrsaku, edhe e atyre që nuk lexojnë. E kërkojnë që Durrësi të ketë një bibliotekë të re. Do bëj çmos që është në vullnetin tim, por edhe në vullnetin e institucioneve që të ndryshojmë realitetin e Bibliotekës së Durrësit”, tha Kume.