Gjykata amerikane bllokon vendimin e Trump: Pa studentët e huaj, Harvardi nuk është Harvard!

UASHINGTON – Një gjykatës federal në SHBA bllokoi të premten vendimin e administratës Trump për të ndaluar universitetin Harvard nga pranimi i studentëve të huaj, një veprim që universiteti e quajti në padinë e tij si një “hakmarrje antikushtetuese” ndaj refuzimit të kërkesave politike të Shtëpisë së Bardhë.

Në padinë e paraqitur të premten në gjykatën federale në Boston, Harvard pretendon se veprimi i qeverisë shkel Amendamentin e Parë të Kushtetutës dhe do të ketë një “efekt të menjëhershëm dhe shkatërrues për Harvardin dhe më shumë se 7,000 mbajtës vizash”.

“Me një të rënë të lapsit, qeveria ka tentuar të fshijë një të katërtën e trupës studentore të Harvardit – studentët ndërkombëtarë që kontribuojnë ndjeshëm në universitet dhe misionin e tij,” thuhet në padi. “Pa studentët e saj ndërkombëtarë, Harvardi nuk është më Harvard.”

Urdhri ndalues i përkohshëm u dha nga gjykatësja e Distriktit, Allison Burroughs.

Vendimi i administratës Trump ka shkaktuar kaos në kampus vetëm disa ditë para diplomimit. Në dokumentet e gjykatës, Harvard shpjegon se studentët e huaj që drejtojnë laboratorë, japin mësim, asistojnë profesorët dhe janë pjesë e ekipeve sportive të universitetit, tani duhet të vendosin nëse do të transferohen apo do të rrezikojnë të humbasin statusin ligjor për të qëndruar në SHBA.

Ndikimi është më i madh në shkollat pasuniversitare, si Harvard Kennedy School, ku pothuajse gjysma e studentëve janë të huaj, dhe në Harvard Business School, ku një e treta e studentëve janë ndërkombëtarë.

Më shumë se një e katërta e studentëve të regjistruar në Harvard janë studentë të huaj.

Përveç ndikimit tek studentët aktualë, ky vendim ndalon mijëra të rinj që planifikonin të vinin për semestrin e verës apo të vjeshtës. Sipas universitetit, vendimi e vendos Harvardin në një pozitë të pafavorshme në konkurrencën për studentët më të mirë të botës, dhe madje edhe nëse situata rregullohet, kandidatët e ardhshëm mund të hezitojnë të aplikojnë për shkak të frikës nga përndjekje të tjera nga qeveria amerikane.

Nëse ky vendim i qeverisë mbetet në fuqi, Harvard thotë se nuk do të mund të ofrojë pranim për studentë të rinj ndërkombëtarë për të paktën dy vite akademike. Universitetet që humbasin certifikimin federal nuk mund të aplikojnë sërish për një vit.

Harvardi numëron rreth 6,800 studentë të huaj të regjistruar në kampusin e tij në Cambridge, Massachusetts, shumica janë studentë të ciklit të dytë dhe vijnë nga më shumë se 100 vende të ndryshme.

Departamenti i Sigurisë Kombëtare shpalli vendimin të enjten, duke akuzuar Harvardin për krijimin e një mjedisi të pasigurt në kampus duke lejuar, sipas tyre, “agitatorë anti-amerikanë dhe pro-terroristë” të sulmojnë studentët hebrenj. Gjithashtu, Harvard u akuzua për bashkëpunim me Partinë Komuniste Kineze, me pretendimin se universiteti kishte mikpritur dhe trajnuar anëtarë të një grupi paraushtarak kinez deri në vitin 2024.

Presidenti i Harvardit, Alan Garber, deklaroi më herët këtë muaj se universiteti ka ndërmarrë reforma në qeverisje gjatë 18 muajve të fundit, përfshirë një strategji të gjerë për të luftuar antisemitizmin. Ai theksoi se Harvard nuk do të heqë dorë nga “parimet e tij themelore dhe të mbrojtura me ligj” për shkak të frikës nga hakmarrja politike. Universiteti ka bërë të ditur se do të përgjigjet në një kohë të mëvonshme për akuzat që janë ngritur fillimisht nga republikanët në Kongres lidhur me marrëdhëniet e mundshme me Partinë Komuniste të Kinës. /noa.al me të dhëna nga AP

