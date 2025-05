Horoskopi i Brankos për të shtunën 24 maj 2025 për të 12 shenjat e zodiakut

Horoskopi i Brankos për të shtunën, 24 maj 2025 vjen për t’ju udhëhequr me urtësi nëpër valët qiellore. Hëna udhëton në shenjën e mistershme të Akrepit, duke sjellë ndjenja të thella dhe zbulime të brendshme.

Dëgjoni zemrën tuaj, vëzhgoni ëndrrat: yjet flasin edhe në heshtje.

Le të shohim së bashku çfarë rezervon fati për çdo shenjë të zodiakut në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al

Dashi (21 mars – 20 prill)

Dashi, horoskopi i Branko-s për të shtunën të fton të ngadalësosh ritmin. Je gjithmonë në lëvizje, por më 24 maj 2025 do të jetë e rëndësishme të dëgjosh ritmin tënd të brendshëm. Hëna në Akrep zgjon emocione të vjetra: përballu me to me guximin që të karakterizon. Në punë shmang përplasjet: fjalët mund të lëndojnë sot. Në dashuri, ata që janë në çift duhet të mbrojnë intimitetin me sinqeritet; beqarët do të kenë takime misterioze, por tërheqëse. Saturni kërkon pjekuri, por Jupiteri të sjell një mundësi të papritur. Intuita është aleati yt i vërtetë – besoji.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Demi, horoskopi yt për të shtunën parashikon një ditë intensive në marrëdhënie. Hëna përballë shenjës tënde sjell dëshira të thella e herë pas here të përziera. Mos u mbyll në vetvete. Në dashuri, dialogu është çelësi për të rikthyer harmoninë. Beqarët mund të përjetojnë një moment magjik – mjafton të mos tremben nga zhgënjimet e së kaluarës. Në punë vijnë përgjigje të rëndësishme: këmbëngulja shpërblehet. Kujdes me shpenzimet – Mërkuri mund të sjellë konfuzion. Dëgjo ëndrrat: kanë diçka për të të thënë.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Binjakë, të shtunën je plot energji dhe ide. Horoskopi i Branko-s të sugjeron të vendosësh rregull në mendime. Dielli në shenjën tënde ndriçon rrugë të reja, por Hëna kërkon kujdes për shëndetin dhe mirëqenien. Bëj një pushim, gjej kohë për veten. Në punë, mund të gjesh zgjidhje të shkëlqyera për probleme të vjetra. Në dashuri ka dëshirë për lojë dhe afërsi, por ruaj kujdes në fjalët që përdor. Një telefonatë e papritur mund të ndryshojë planet e mbrëmjes.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Gaforre, dita e nesërme është plot premtime. Hëna është mike e jotja dhe ndez qiellin tënd me intuitë dhe ndjeshmëri. Dita është ideale për të folur për ndjenjat apo për të ndërmarrë një hap të rëndësishëm në lidhje. Beqarët duhet të dalin, të përjetojnë – Afërdita mbështet takimet. Në punë, mund të marrësh një detyrë të re që përputhet me shpirtin tënd. Kujdes nga nostalgjia: qëndro në të tashmen. Shkruaj, medito ose krijo – do të gjesh forcë të brendshme që nuk e dije se kishe.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luan, e shtuna mund të të surprizojë. Hëna sjell ndërlikime në marrëdhënie familjare apo shtëpiake. Jo çdo gjë do të shkojë sipas planit, por shmang dramat: zemra jote di si të gjejë paqen. Në dashuri, ka nevojë për dëgjim dhe më pak krenari. Në punë, një negociatë delikate kërkon durim dhe diplomaci – mos i nxito gjërat. Mos merr vendime të mëdha sot – prit të dielën. Një ëndërr nate mund të të zbulojë një dëshirë të harruar.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëreshë, dita e nesërme është pozitive për marrëdhëniet. Komunikimi është arma jote më e fortë: Mërkuri ndihmon qartësinë dhe vendimet. Është koha e duhur për të sqaruar një keqkuptim me një të afërm. Në dashuri, partneritetet e qëndrueshme rifitojnë harmoni, ndërsa beqarët tërhiqen nga njerëz interesantë. Në punë, vlerësimet e merituara po vijnë. Mos e nënvlerëso fuqinë tënde të brendshme. Dil, bashkëbisedo, shkëmbe ide – mendimet e tua sot mund të ndriçojnë edhe të tjerët.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

⚖️ – E shtuna sjell për Peshoren nevojën për të rivendosur ekuilibrin mes asaj që jep dhe asaj që merr. Hëna në Akrep prek sferën e të ardhurave: përballu me shpenzimet me maturi. Mund të vijë një ofertë interesante, por analizo hollësitë para se të pranosh. Në dashuri është koha për të folur hapur – mos ki frikë të shprehesh. Lidhjet sipërfaqësore nuk të mjaftojnë më. Në punë, një ide e vjetër mund të ringjallet. Sharmi yt do të jetë i dukshëm – përdore me maturi. Kujdesu për trupin tënd: një shëtitje në natyrë ose një relaks mund të bëjë mrekulli.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

🦂 – Akrep, kjo është dita jote. Hëna në shenjën tënde të jep forcë, hijeshi dhe magnetizëm. Në dashuri mund të flasësh me zemër të hapur – partneri do të të dëgjojë. Beqarët do të ndihen të parezistueshëm dhe tërheqës. Në punë, dikush më në fund e vlerëson përpjekjen tënde – është koha të kërkosh më shumë. Megjithatë, mos e tepro me impulsivitetin: pesho fjalët. Bëj një gjest simbolik për të nderuar ndjeshmërinë tënde – ndiz një qiri, shkruaj një dëshirë. Magjia e ditës vjen nga thellësia e shpirtit tënd.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

🏹 – Dita e sotme sjell reflektim të thellë. Mund të ndihesh më i heshtur se zakonisht, por kjo është e shëndetshme. Në dashuri, pyes veten çfarë dëshiron vërtet. Çiftet kalojnë një provë dhe dalin më të forta. Në punë shmang shpërqendrimin – fokusohu vetëm në çfarë ka rëndësi. Mund të shfaqet një ëndërr e përsëritur: mos e shpërfill, mund të ketë një mesazh për ty. Sot, spiritualiteti është pranë teje – dëgjo atë zë të butë të brendshëm.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

🐐 – Bricjap, e shtuna është një ditë e qëndrueshme dhe frymëzuese. Hëna mbështet projektet afatgjata, veçanërisht ato që përfshijnë punë në grup apo angazhim në komunitet. Në dashuri rikthehet besimi: marrëdhëniet e qëndrueshme mund të forcohen më tej. Beqarët mund të ritakojnë dikë nga e kaluara. Në punë, shënoji idetë – një telefonatë mund të të ngrejë humorin. Kujdesu për veten: pi ujë dhe merr frymë thellë.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

🏺 – Ujor, këtë të shtunë je i ftuar të tregohesh i përkulshëm. Hëna të sfidon në sferën profesionale – gjërat mund të mos shkojnë sipas planit, por ti ke mjaft burime të brendshme. Në dashuri je përballë një prove: trego pjekuri. Beqarët të jenë të kujdesshëm – jo gjithçka që shkëlqen është ar. Një person me influencë mund të ndihmojë në punë, nëse kërkon ndihmë. Ndaji një orë për heshtje: natyra ose një libër mund të të dhurojë përgjigje që s’prisje.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

🐟 – Peshq, e shtuna është si një ëndërr e gjallë për ty. Hëna në Akrep flet gjuhën tënde: ndjeshmëri, intuitë, ndjenja të thella. Në dashuri mund të ndërtosh diçka me vlerë, për sa kohë që je i sinqertë. Lidhjet që nisin tani do të jenë të fuqishme dhe transformuese. Në punë, një lajm i mirë është në horizont. Ndiq artin, muzikën, çdo gjë që e ushqen shpirtin tënd. Sot mos u ankoh – shiko qiellin, dëgjo veten dhe lëshoji emocionet të rrjedhin lirshëm. /noa.al