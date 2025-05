Fox: 3 shenjat me fat për të shtunën 24 maj 2025 dhe 3 shenja që janë në telashe

Të shtunën e 24 majit 2025, qielli astrologjik sjell një ngarkesë emocionesh dhe zgjedhjesh për disa prej shenjave të zodiakut. Disa do të përballen me vendime të vështira në dashuri, të tjerë me tensione të brendshme ose ndryshime të papritura në punë.

Paolo Fox i vendos 6 shenja në qendër të vëmendjes, duke i këshilluar të tregojnë kujdes, të dëgjojnë veten dhe të mos veprojnë me nxitim.

Zbuloni më poshtë cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të jenë më të kujdesshme këtë të shtunë.

3 shenjat më me fat për të shtunën, 24 maj 2025 sipas Paolo Fox:

1. Dashi

Me Marsin në favor dhe një valë të re energjie, Dashi përfiton nga intuita e fortë dhe guximi për të ndërmarrë hapa të rinj. Kjo është një ditë ideale për të nisur projekte apo për të marrë vendime të rëndësishme personale. Edhe në dashuri, pasioni ndizet.

2. Binjakët

Me ndikimin e Mërkurit dhe kartën e “Yllit”, Binjakët janë të ndriçuar nga ide të reja, takime frymëzuese dhe emocione të bukura. Dita premton zhvillime pozitive në komunikim, ndjenja dhe krijimtari.

3. Shigjetari

Me Jupiterin mbështetës dhe kartën e “Botës”, kjo shenjë është e bekuar nga energjia e eksplorimit, suksesit dhe përmbushjes. Është një ditë e shkëlqyer për të udhëtuar, për të marrë vendime të mëdha ose për të hapur rrugë të reja në jetë e punë.

Nëse i përkisni njërës prej tyre, përfitoni nga energjitë pozitive të ditës për të bërë një hap përpara!

3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes të shtunën, 24 maj 2025 sipas Paolo Fox:

1. Akrepi

Megjithëse dita sjell thellësi emocionale, tensionet e brendshme dhe ndjeshmëria e lartë mund t’i çojnë Akrepat drejt përplasjes, sidomos në marrëdhënie. Karta e “Kullës” paralajmëron për një prishje apo zbulesë që kërkon përballje të ndershme. Kujdes me xhelozinë dhe reagimet impulsive.

2. Peshorja

Venusi i sjell ndjeshmëri, por edhe pasiguri. Dita mund të sjellë dyshime për zgjedhje të rëndësishme dhe tendencën për të kënaqur të tjerët në dëm të vetes. Karta e “Dashnorëve” kërkon vendime të ndershme, por pa nxitim. Balanca kërkon qetësi dhe reflektim.

3. Bricjapi

Edhe pse i qëndrueshëm, Bricjapi mund të ndjejë lodhje të brendshme dhe vështirësi për të çliruar emocionet. Karta e “Gjykimit” sjell një lajm ose përballje që kërkon gatishmëri për ndryshim. Kujdes me izolimin emocional dhe me lodhjen e akumuluar.

Këshilla për këto shenja: Mos e përjetoni çdo gjë si barrë. Ndalo, merr frymë dhe dëgjo atë që brendësia jote ka për të thënë. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën, 24 maj 2025 – Pasqyra zodiakale për çdo shenjë