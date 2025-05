Historia e pazakontë! Shqiptarja i kthen jetën në ferr çiftit italian. Pas 10 vjet ‘torture’ dënohet me burgim

Cremona- "Ajo ishte e bindur se ne ishim të këqij, se ne ishim djalli dhe se ne e shikonim me sy të keq. Ajo nuk pushonte kurrë së na ofenduari: e bënte këtë çdo ditë me një ton të zemëruar. Kur na shihte, na pështynte.”

Sipas gjyqtarit, bëhet fjalë për përndjekje, i cili sot dënoi të pandehurën, një grua 51-vjeçare shqiptare, me dy vjet burgim (një vit më shumë se sa kërkoi prokurori) dhe me gjobë 7 mijë euro për dëmshpërblimin e viktimës, Giuseppina, një 70-vjeçare nga Cremona, e cila së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ka vdekur që atëherë, jetuan një makth për dhjetë vjet për shkak të fqinjës së saj, e cila që nga viti 2015, me ngacmime, zhurmë dhe fyerje, ua ka kthyer jetën dy bashkëshortëve në një ferr të vërtetë.

Një situatë dramatike e dëshmuar nga Giuseppina gjatë seancës dëgjimore nëntorin e kaluar dhe e përjetuar edhe nga vajza e çiftit, e cila u sulmua gjithashtu verbalisht. “Po më bën magji të zezë me sodë buke”, na tha fqinja jonë.

“Ajo na quajti të neveritshëm, gënjeshtarë, por ne gjithmonë i përgjigjeshim me heshtje. Përveç një herë, kur i thashë se kishte nevojë për trajtim. Ajo bënte gjithë kohës zhurmë në shtëpi, sipër, bërtiste, kur na shihte thoshte ‘zhurmë, zhurmë’, sikur të duhej ta largonte djallin, bënte gjestin me brirë dhe pështyu mbi ne”, ishte dëshmia e italianes.

Familja ishte përpjekur të kërkonte ndihmë, duke iu drejtuar institucioneve, punonjësve socialë, por nuk u bë asgjë.

“Ishte si një rreth vicioz. Babai im, i cili ishte sëmurë në vitin 2022, vdiq në nëntor 2024 dhe për shkak të këtyre qëndrimeve, ai nuk ishte në gjendje të përjetonte ato momente qetësie dhe heshtjeje që ishin të nevojshme për të. Ne u torturuam nga kjo zonjë”, deklaroi vajza e çiftit.

Për shkak të fqinjës së saj, Giuseppina nuk dilte më nga shtëpia përveçse për të bërë pazar dhe për të shkuar në kishë.

“Jam gjithmonë në ankth dhe marr ilaçe kundër depresionit. Gjithmonë u jemi përgjigjur fyerjeve me heshtje, edhe nëse kemi qenë të zemëruar brenda. Nuk e kemi vënë kurrë veten në nivelin e saj. Çdo herë e kemi raportuar, por ajo nuk ndalej kurrë”, shtoi 70-vjeçarja në gjykatë.

Para dënimit, 51-vjeçarja shqiptare u përpoq të mbrohej, duke pretenduar se të gjitha ishin gënjeshtra dhe duke u përpjekur të përmbyste rolet: ”Giuseppina ishte arrogante, ishte ajo që më ofendoi. Ishte faji i saj që qava shumë. Ajo gjithashtu më hipnotizoi si Giucas Casella dhe i bëri magji djalit tim.

Kërkova një ekzorcist në Google” – u shpreh gruaja 51-vjeçare.

Në fjalën e tij, avokati Massimo Tabaglio u përpoq ta mbronte klienten e tij, duke e konsideruar atë një “ viktimë të sistemit ”. Sipas avokatit, “duhet të kishin këmbëngulur më shumë në ndërhyrjen e punonjësve socialë dhe mjekëve, në mënyrë që klientja ime të merrte disa ilaçe për t’u qetësuar. Ajo jeton në botën e saj, nuk është e rrezikshme, por kishte nevojë për ndihmë. Dhe në vend të kësaj, askush nuk e bëri. Përgjegjësia për atë që ndodhi nuk mund t’i atribuohet vetëm asaj”.