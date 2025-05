Slot i kundërpërgjigjet Decos: Barcelona dashka Luis Díaz? Unë admiroj Yamal dhe Raphinha…

Arne Slot, trajneri i Liverpool-it, që sapo ka fituar Premier League në sezonin e tij të parë, ka mbajtur konferencën e fundit për shtyp para ndeshjes. Ai e ka kthyer vëmendjen edhe nga sezoni i ardhshëm, që do të jetë i pari pa Trent Alexander-Arnold, i cili do të largohet me parametër zero drejt Real Madridit:

“Nuk jam plotësisht i kënaqur me atë që ka treguar në stërvitje. Gjithsesi, ai do të largohet. Ndoshta është dhurata e parë që mund t’i bëj Xabi Alonsos. I kam thënë që është shumë më i mirë nga ç’e mendojnë njerëzit, por nuk e tregon gjithmonë këtë gjë. Sipas meje, ka pasur momente kur ka mundur të japë më shumë, për të mos thënë më shumë se kaq”.

Në lidhje me deklaratën e Decos, drejtorit sportiv të Barcelonës, i cili kishte shprehur admirimin e tij për Luis Díaz, trajneri holandez u shpreh qartë: “Edhe unë admiroj Lamine Yamal e Raphinha. Ka shumë lojtarë që do t’i doja, por të flasësh për ata që kanë kontratë me klube të tjera është e komplikuar”.

Slot më pas shprehu krenarinë e tij për suksesin në kampionat dhe foli për shpresat që ka Mohamed Salah në garën për “Topin e Artë”: “Kam shpresa të mëdha për Salah. Ai ka zhvilluar shumë sezone të mira, por ky ndoshta ka qenë më i miri për nga statistikat dhe fitorja jonë në Premier League.

Kjo i jep atij një mundësi. Fatkeqësisht nuk është i vetmi kandidat, por ka shanse të mira. Nëse nuk e fiton këtë vit, do të japë edhe më shumë sezonin tjetër. Mënyra se si mendon e bën atë një lojtar që nuk kënaqet kurrë”.

Në fund, trajneri holandez shtoi: “Si skuadër mund të kishim bërë pak më mirë. Luftuam për katër trofe dhe fituam vetëm një, edhe pse ishte më i vështiri”.