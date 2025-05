Media australiane: ‘Belina Pupa, shtëpi bari në Australi’

Sydney – Çifti shqiptar i dashur Elvis dhe Belina Pupa po përballen me një telash me drejtësinë australiane pasi në një pronë të Belinës dyshohet se është kultivuar hashash.

Media australiane ‘The Advertiser’ shkruan se Belina Pupa është kapur në ‘shtëpi bari’ dhe akuzohet për kultivim të kanabisit.

Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga “The Advertiser”, thuhet se në pronën e saj kultivuar bimët e kanabisit mes datave 1 janar dhe 4 prill të këtij viti.

Shkrimi i plotë:

Influencuesja e rrjeteve sociale, terapistja dhe pronarja e një biznesi, Belina Pupa, akuzohet për kultivim të bimës kanabis. Ajo është bashkëshortja e aktorit Vis Pupa.

Një influencuese nga Adelaide në rrjetet sociale dhe terapiste është akuzuar për krijimin e një perandorie të madhe kanabisi, ndërsa gjykata dëgjoi se i dashuri i saj, i bashkë-akuzuar, ka ikur nga vendi. Zonja Pupa, nga Semaphore, doli përpara Gjykatës së Magjistraturës në Adelaide të martën dhe ende nuk ka paraqitur ndonjë deklarim fajësie për akuzat: një për kultivim të një sasie komerciale të një lënde të kontrolluar narkotike dhe një për ndërhyrje në furnizimin me energji elektrike pa leje.

Zonja Pupa, themeluese e “One Healthy Mind”, ka lidhje me Shqipërinë dhe ka dalë në disa emisione televizive informative. Të martën, përpara Magjistrates Natalie Browne, avokati mbrojtës i zonjës Pupa kërkoi një ndryshim të kushteve të saj aktuale të lirimit me kusht, për t’i lejuar asaj të udhëtojë jashtë vendit për arsye pune.

“Zonja Pupa është punonjëse sociale dhe terapiste me një biznes ndërkombëtar – ajo punon me klientë në mbarë botën, kryesisht me shqiptarë. Klientët e saj janë në Shqipëri, Amerikë dhe Australi," u tha në gjykatë.

“Ajo udhëton rreth tre muaj në vit për t’u kthyer në Shqipëri, ku gjithashtu del në televizion për të ofruar shërbimet e saj. Ajo ka një prani të konsiderueshme online për biznesin e saj. Kjo kërkesë është për ta lejuar atë të udhëtojë në Shqipëri që të vazhdojë punën.”

Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga “The Advertiser”, Pupa akuzohet se ka kultivuar bimët e kanabisit mes datave 1 janar dhe 4 prill të këtij viti.

Të martën, prokuroria kundërshtoi kërkesën për ndryshimin e lirimit me kusht, për shkak të seriozitetit të akuzave dhe sepse partneri i saj, bashkë-akuzuar, dyshohet se është ende në arrati.

“Ne jemi në kërkim të partnerit të të pandehurës dhe kemi informacione që sugjerojnë se ai ka ikur nga vendi,” tha prokurori.

Zonja Browne e shtyu çështjen dhe e la zonjën Pupa të lirë me kusht deri në seancën e radhës që do të mbahet javën e ardhshme.