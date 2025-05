Lokali i ‘trenit bullgar’ në Pekisht të Peqinit, nis procedimi penal ndaj pronarit

Peqin, 22 maj 2025 – Një ngjarje me elementë të dyshuar kriminalë lidhur me procesin zgjedhor është zbuluar nga Policia e Peqinit në fshatin Pekisht. Pas një njoftimi të marrë më 22 maj 2025, se në një lokal ndodheshin materiale të dyshuara zgjedhore, specialistët për Hetimin e Krimeve ndërhynë menjëherë për verifikim të rastit.

Gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin në pronësi të shtetasit D. B., në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit, u gjetën dhe u sekuestruan 10 fletë të paplotësuara, të ngjashme me ato të votimit, të dyshuara si të falsifikuara, si dhe një listë emërore zgjedhësish. Po ashtu, u sekuestrua një portofol që përmbante 280 000 lekë.

Më tej, gjatë kontrollit në banesën e të njëjtit shtetas, policia gjeti dhe sekuestroi një pushkë të vjetër trofe dhe një pistoletë zhurmuese (sportive), të cilat dyshohen të jenë mbajtur pa leje.

Në përfundim të veprimeve, ndaj shtetasit D. B. ka nisur procedim penal për veprat penale "Falsifikimi i materialit zgjedhor dhe rezultateve të zgjedhjeve" dhe "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive". Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.

