Crespo: Humbja në finalen me City ndihmoi të krijohej ky Inter, tani ka një llogari për ta shlyer

I intervistuar nga “Gazzetta dello Sport”, ish-sulmuesi i Interit, Hernán Crespo, analizoi rrugëtimin e zikaltërve drejt finales së Ligës së Kampionëve që do të luhet më 31 maj në Mynih kundër PSG-së:

“Është momenti për të shlyer një llogari të hapur që prej tri vitesh. Vetë fakti që Interi arriti sërish në finalen e Champions-it, pasi i kishte shkuar shumë afër në Stamboll kundër Manchester City, tregon fuqinë e këtij grupi nën drejtimin e Inzaghit.

Nga ajo finale e humbur, por e luajtur si të barabartë, ka lindur një Inter më i fortë, më i vendosur, që e kishte ndarë mendjen të rikthehej në finale. Me shumë meritë e fitoi këtë shans të dytë. Me eksperiencë, cilësi dhe uri për sukses, Interi ka tejkaluar limitet e veta, duke eliminuar Bayernin dhe Barcelonën.

Tani do të përballet me PSG-në pa frikë, me vetëdijen që vetëm një ecuri e madhe si kjo në Europë mund të ta japë. Interi është një ekip që ka besim dhe identitet. Sidoqoftë, më parë nevojitet përqendrim maksimal ndaj Comos, kampionati kërkon edhe një përpjekje të fundit. Nuk duhet të merret asgjë si e sigurt, as titulli që tani duket në duart e Napolit. Në futboll nuk ka asgjë të garantuar.

Sidoqoftë, është Mynihu, vendi ku Interi mund ta shtrëngojë fatin me duart e veta. Unë shpresoj që kjo të jetë hera e duhur. Do të isha jashtëzakonisht i lumtur për klubin, për tifozët, për mikun tim Simone Inzaghi dhe për Lautaron. Të shohësh një tjetër argjentinas të ngrejë trofeun me shiritin e kapitenit në krah, ashtu si Zanetti më 2010, do të ishte diçka e mrekullueshme”.