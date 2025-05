Gafa e UEFA-s, la pa medalje disa lojtarë të Tottenhamit. Më pas ndjesa: U korigjua në dhomat e zhveshjes

Tottenham, fituesi i ri i “Europa League”, pas fitores 1-0 ndaj Manchester United, përjetoi një moment të pazakontë gjatë ceremonisë së ndarjes së medaljeve, mbrëmjen e së mërkurës. Para syve të një Ceferin-i të habitur (presidentit të UEFA-s), medaljet mbaruan para se t’iu dorëzoheshin të gjithë lojtarëve të “Spurs”. Ky keqkuptim e vuri në siklet presidentin e UEFA-s dhe la pa medalje lojtarë si Bentancur, Romero e Son.

UEFA kërkoi falje me një deklaratë zyrtare: “Me keqardhje të madhe, nuk kishim mjaftueshëm medalje në podium gjatë ceremonisë për shkak të një mosmarrëveshjeje të papritur në numrin e lojtarëve, pasi në ceremoni morën pjesë më shumë anëtarë të skuadrës, përfshirë edhe të dëmtuarit, sesa ishte planifikuar fillimisht”.

Më pas UEFA sqaroi: “Medaljet që mungonin iu dorëzuan menjëherë ekipit fitues në dhomat e zhveshjes, së bashku me kërkim-faljet tona më të sinqerta për këtë gabim”.

Për ngjarjen ka folur edhe Sergio Reguilón, i cili nuk ishte në listën UEFA: “Më thanë se kishin 50 medalje për të gjithë ata që u paraqitën, por dhe ja ku jam, edhe pse nuk kam luajtur. Kam fituar një tjetër me Sevilla duke i luajtur të gjitha ndeshjet. Futbolli është i çuditshëm”.

Reguilón luajti vetëm 6 ndeshje (316 minuta) me Tottenham këtë sezon: “Të paktën mora një medalje…, kjo do të kujtohet përgjithmonë. Tani kam koleksionin tim”. Për finalen tha: “E dinim që kjo ndeshje do t’i jepte lavdi fituesit dhe ‘ferr’ humbësit. Sezoni ynë ishte goxha katastrofik”.