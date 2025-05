Real Madridi cakton datën e prezantimit të Xabi Alonso, gati kontrata 3-vjeçare për trajnerin e ri

Po afrohet gjithnjë e më shumë fillimi i epokës Xabi Alonso te Real Madridi. Ish-trajneri i Bayer Leverkusen do të zëvendësojë Carlo Ancelottin në pankinën e “Los Blancos”. Sipas asaj që raporton gazeta spanjolle “Marca”, njoftimi zyrtar pritet të bëhet më 26 maj.

Xabi Alonso do të firmosë kontratë 3-vjeçare dhe do të nisë menjëherë punën për të përgatitur Kupën e Botës për Klube, me ndeshjen e parë të Real Madridit të planifikuar më 18 qershor kundër Al-Hilal.

Në stafin e tij priten të jenë Sebas Parrilla, Alberto Encinas, Ismael Camenforte Lopez dhe veçanërisht Antonio Pintus, përgatitësi fizik italian legjendar, i cili do të vazhdojë të mbajë rolin e tij, pavarësisht disa zërave të fundit për një largim të mundshëm.

Për Xabi Alonson, ky do të jetë rikthim në shtëpi. Ai ka veshur fanellën e Real Madridit nga viti 2009 deri më 2014, duke fituar 2 Kupa Mbreti, 1 Superkupë të Spanjës, 1 La Liga dhe sidomos Champions League e dhjetë (‘La Décima’) në historinë e klubit.

Një moment i paharrueshëm ky Champions (‘La Decima’) për të, edhe pse nuk mundi të luante në finale, teksa mbetet ikonik vrapimi i tij në fushë me kostum e kravatë për të festuar me shokët e ekipit, nën drejtimin pikërisht të Ancelottit.