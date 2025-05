Real Madrid-Modric, ‘divorci’ pas Botërorit për Klube: Fund i një epoke të paharrueshme…

Me këtë komunikatë, Real Madridi ka njoftuar largimin e numrit 10, Luka Modrić, pas 12 viteve të një rruge të jashtëzakonshme së bashku: "Real Madridi dhe kapiteni i tij, Luka Modrić, kanë rënë dakord t’i japin fund një epoke të paharrueshme, pas përfundimit të Kupës së Botës për Klube, që skuadra do ta zhvillojë duke nisur nga 18 qershori në SHBA. Real Madridi dëshiron të shprehë mirënjohjen e thellë dhe gjithë dashurinë për atë që tashmë është një nga legjendat më të mëdha të klubit dhe të futbollit botëror.

Modrić mbërriti te Real Madrid në vitin 2012 dhe ka qenë një lojtar thelbësor në një nga periudhat më të ndritshme në historinë e klubit. Në 13 sezonet që ka mbrojtur fanellën e bardhë, ai ka fituar 28 trofe: 6 Champions League, 6 Kupa Bote për Klube, 5 Superkupa Europe, 4 La Liga, 2 Kupa Mbreti dhe 5 Superkupa të Spanjës. Modrić është një nga vetëm 5 lojtarët në historinë e futbollit që ka fituar 6 Liga të Kampionëve dhe është lojtari me më shumë trofe (28) në 123 vite histori të Real Madridit.

Në nivel individual, Modrić fitoi ‘Topin e Artë’ në vitin 2018, çmimin ‘The Best FIFA Men’s Player’ dhe çmimin ‘UEFA Men’s Player of the Year’. Ai është përfshirë 6 herë në ‘FIFA FIFPro World 11’ dhe është shpallur dy herë mesfushori më i mirë i Champions League. Ka zhvilluar 590 ndeshje me fanellën e Real Madridit, duke shënuar 43 gola. Gjithashtu ka fituar një ‘Top të Artë’ dhe një ‘Top të Argjendtë’ në Kupën e Botës për Klube. Me kombëtaren e tij ka luajtur 186 ndeshje, duke vendosur rekordin e paraqitjeve për Kroacinë. Ka fituar ‘Topin e Artë’ të Botërorit 2018 dhe ‘Topin e Bronztë’ të Botërorit 2022”.

Presidenti i Real Madridit, Florentino Pérez, deklaroi: "Luka Modrić do të mbetet përgjithmonë në zemrat e të gjithë madridistëve si një futbollist unik dhe shembullor, i cili gjithmonë ka përfaqësuar vlerat e Real Madridit. Futbolli i tij ka bërë që madridizmi dhe gjithë adhuruesit në botë të dashurohen. Trashëgimia e tij do të mbetet përgjithmonë".

Real Madridi i uron Luka Modricit dhe familjes së tij gjithë të mirat në këtë fazë të re të jetës. Stadiumi ‘Santiago Bernabéu’ do t’i bëjë nderime kapitenit këtë të shtunë, në ndeshjen e fundit të La Liga-s.