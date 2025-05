Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E premte, 23 maj 2025

Pasqyra ditore astrologjike për çdo shenjë nga mjeshtri i yjeve Paolo Fox, me një udhëtim të mençur përmes dashurisë, punës dhe shpirtit.

Dashi ♈ – Zjarr: 21 mars – 20 prill

E premtja ju sjell një fuqi të brendshme që është si një zjarr i shenjtë që ndizet në perëndim të diellit. Do të përballeni me një zgjedhje të rëndësishme që nuk mund të shtyhet më. Kartat flasin për një vendim zemre apo një udhëtim të brendshëm shpirtëror. Në dashuri, një ndjenjë e fortë mund të lindë ndaj dikujt të sapo njohur. Çiftet do përballen me xhelozi dhe keqkuptime. Në punë, prisni të papritura, por me guxim dhe intuitë do t’i ktheni në përfitim. Hëna është në krahun tuaj – shfrytëzojeni për biseda të sinqerta. Ndiqni zërin tuaj të brendshëm.

Demi ♉ – Tokë: 21 prill – 20 maj

Një ditë e ngrohtë, e mbushur me stabilitet dhe ndjeshmëri. Ndiheni më pranë vetes dhe më të përgatitur për t’u lidhur me rrënjët. Planeti juaj mbrojtës, Afërdita, ju fton në ndershmëri dhe butësi. Dashuria kërkon përkujdesje – një gjest i vogël mund të shërojë një plagë të hershme. Për beqarët, është koha për të guxuar. Në punë, një ndryshim i papritur mund të dalë përpara. Një telefonatë, një fjalë në kalim – do t’ju drejtojë në rrugë të reja. Forconi lidhjet me familjen. Intuita juaj është aleati më i mirë.

Binjakët ♊ – Ajër: 21 maj – 21 qershor

Qielli juaj ndriçon në këtë ditë të majit me dritë lozonjare dhe frymëzim të freskët. Do të jeni në qendër të vëmendjes, të ftuar në biseda vendimtare. Dashuria kërkon delikatesë: ata që kanë pasur përplasje kohët e fundit mund të ndreqin gjithçka, nëse flasin me kujdes. Në punë, një ide e vjetër merr jetë të re. Një mundësi e papritur do të rikthejë pasionin për një projekt. Kartat zbulojnë simbolin e "rrotës" – një kthesë fati është afër. Shëndeti përmirësohet, por mos e nënvlerësoni pushimin. Jetojeni ditën me lehtësi, por me përqendrim.

Gaforrja ♋ – Ujë: 22 qershor – 22 korrik

Një udhëtim ndërmjet ëndrrës dhe realitetit ju pret. Hëna në shenjën tuaj thellon ndjeshmërinë dhe ju bën të dëgjoni më shumë zemrën. Dashuria rikthehet si strehë shpirtërore, por gjithashtu mund të nxjerrë në sipërfaqe frikën e dhënies së plotë. Një telefonatë ose mesazh do të zgjojë ndjenja të fshehura. Në punë, reflektimi i thellë ju ndihmon të gjeni rrugën drejt pasionit tuaj të vërtetë. Kartat tregojnë "Qerren" – një udhëtim, qoftë fizik apo shpirtëror, po afrohet. Mos kini frikë nga mallëngjimi: ai është dëshmi që zemra juaj është ende e gjallë dhe gati të ëndërrojë.

Luani ♌ – Zjarr: 23 korrik – 22 gushtFuqia dhe frymëzimi janë fjalët kyçe të kësaj të premteje. Po përjetoni një moment ku lavdia dhe ndriçimi ju karakterizojnë, por është thelbësore të dëgjoni edhe emocionet e të tjerëve. Në dashuri, është koha për të qenë të vërtetë. Të vetmuarit mund të njohin dikë tërheqës në një rrethanë të pazakontë. Në punë, idetë tuaja janë të forta, por do t’ju duhet ndihma e një personi të besueshëm. Kartat sjellin "Diellin" – jeni gati të ndriçoni, por me dhembshuri e jo me krenari të tepruar. Ruani ekuilibrin emocional.

Virgjëresha ♍ – Tokë: 23 gusht – 22 shtator

Dita e premte vjen me zbulesa të vogla, që me kohë do të çojnë drejt të vërtetave të mëdha. Udhëhiqeni nga karta e "Eremitit", që simbolizon vetëdijen dhe urtësinë. Mos kini frikë të shfaqni ndjenjat, edhe nëse ndiheni të brishtë. Çiftet do të kalojnë një bisedë të rëndësishme, ndërsa beqarët mund të ndjejnë tërheqje ndaj dikujt nga e kaluara. Në punë, më në fund shpërblehet një përpjekje e gjatë. Intuita është e mprehtë: ndiqeni pa hezitim. Shëndeti është në rritje, por një moment qetësie do t’ju bëjë mirë. Dëgjojeni veten tuaj – përgjigjja që kërkoni është tashmë brenda jush.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor) ♎ – Ajër

E nesërmja kërkon prej teje ekuilibër, por edhe vendosmëri. Horoskopi i Paolo Fox për të premten të fton të gjesh një mes të artë mes dëshirave të tua dhe pritshmërive që të tjerët kanë prej teje. Në dashuri, është momenti të thuash me zë të lartë çfarë ndjen: Venusi të mbështet, por duhet guxim. Një lidhje mund të ndryshojë formë, por jo vlerë. Beqarët ndihen të tërhequr nga personalitete misterioze – kujdes nga iluzionet. Në punë, një negociatë mund të zhbllokohet: trego vendosmëri me elegancë. Kartat tregojnë “Drejtësinë”: çdo zgjedhje kërkon pjekuri. Shëndeti është i qëndrueshëm, por përpiqu të pushosh më shumë. Bukuria nuk është vetëm pamje, por edhe e vërtetë: ndiq busullën tënde të brendshme.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor) ♏ – Ujë

Qielli yt për të premten sjell emocione të thella dhe ndjenja të paqarta. Horoskopi i Paolo Fox të udhëzon përmes intuitës dhe zbulesave. Është dita ideale për të kuptuar më thellë një çështje, sidomos në dashuri. Nëse je në një marrëdhënie të fortë, mund të ndjesh sinjale që nuk duhet t’i injorosh. Zemrat e vetmuara janë magnetike – çdo shikim mund të shndërrohet në premtim. Në punë, strategjia jote të jep përparësi: përdor intuitën pa u bërë manipulues. Kartat sjellin “Hënën”: çdo gjë e fshehur së shpejti do të dalë në dritë. Shëndeti kërkon kujdes ndaj ritmeve të gjumit. Besoji ëndrrave të tua: mbajnë përgjigje që mendja ende nuk i di.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor) ♐ – Zjarr

E premtja të sjell lehtësi shpirtërore, si të fluturoje. Horoskopi i Paolo Fox të premten shpall horizonte të reja. Në dashuri, je gati të shkëputesh nga lidhje që të rëndojnë: kush të do vërtet, nuk ka frikë nga liria jote. Beqarët mund të kenë takime të frymëzuara në ambjente krijuese. Puna sjell risi: një ide ose kontakt do të rezultojë i vyer. Kartat tregojnë “Botën”: zgjerim dhe udhëtime janë fjalët kyçe. Shëndeti përmirësohet, por shmang teprimet. Mos u kufizo: tani është koha për të eksploruar brenda dhe jashtë vetes. Besoji instinktit tënd aventuresk – aventura e vërtetë fillon gjithmonë në zemër.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar) ♑ – Tokë

Qëndrueshmëria jote do të shpërblehet. Horoskopi i Paolo Fox për të premten të mbështet me një energji të qartë dhe të pjekur. Në dashuri, është koha për të ndërtuar: çfarë lind tani ka themele të forta. Çiftet mund të bëjnë plane të rëndësishme; beqarët tërheqin njerëz të sinqertë dhe seriozë. Në punë, një sfidë të motivon – mos ki frikë të marrësh përgjegjësi. Kartat flasin për “Papën”: udhëheqje, mençuri dhe mbrojtje. Kujdesu për shpinën dhe kyçet. Dëgjo këshillat e dikujt më të vjetër: edhe udhëheqësit kanë nevojë për një drejtues. Qetësia është forca jote më e madhe.

Ujori (21 janar – 19 shkurt) ♒ – Ajër

E premtja të fton të shohësh përtej sipërfaqes. Horoskopi i Paolo Fox të këshillon të vështrosh me kujdes detajet që zakonisht i shpërfill. Në dashuri, ndodhin ndryshime: për disa janë ndjenja të reja, për të tjerët një vetëdijesim i thellë. Beqarët frymëzohen nga një figurë e pazakontë. Në punë, një projekt alternativ mund të kthehet në mundësi të vërtetë. Kartat zbulojnë “Yllin”: dëshirat po afrohen. Shëndeti është i mirë, por ki kujdes për të gjetur hapësira personale. Ndiq vizionet e tua, edhe nëse të tjerët nuk i kuptojnë. Kush ëndërron me sy hapur, tashmë është nisur drejt të ardhmes.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars) ♓ – Ujë

Kjo e premte 23 për ty është ditë lidhjeje të thellë me shpirtin. Horoskopi i Paolo Fox për të premten udhëhiqet nga ndjeshmëria dhe intuita. Në dashuri, lëri ndjenjat të rrjedhin si ujë i pastër – mos i përmbaj. Çiftet përjetojnë momente të forta, ndërsa beqarët ndiejnë një intuitë të fortë për një takim të ri. Në punë, dëgjo anën tënde krijuese – logjika nuk ka gjithmonë përgjigje. Kartat tregojnë “Të Marrin”: beso të papriturës. Shëndeti ka nevojë për kujdes e butësi – shmang stresin. Ky horoskop i Paolo Fox të fton të ecësh pa frikë në botën tënde të brendshme. Yjet të mbrojnë, por ti je kujdestari i ëndrrës tënde. Dëgjo zemrën. /noa.al