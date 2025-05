Branko dhe yjet: 3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të bëjnë sytë katër këtë të premte 23 maj

Qielli i datës 23 maj sjell përzierje emocionesh, vendimesh të papritura dhe një dëshirë të fortë për ndryshim. Ndikimet e Uranit dhe Marsit prekin thellësisht raportet, idetë dhe rrugët që ndjekim, duke e kthyer këtë të premte në një ditë ku instinkti dhe reflektimi janë çelësi.

Disa shenja ndihen më të fuqishme se kurrë, ndërsa të tjerat kanë nevojë për ndalesë dhe kujdes në vendime.

Më poshtë, përzgjedhja e 3 shenjave më me fat dhe 3 që duhet të jenë më të kujdesshme sipas Brankos për të premten 23.

Shenjat më me fat

1. Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë e mbushur me energji të freskët dhe shpërthime idesh. Do të jesh në qendër të bisedave të rëndësishme dhe ka gjasa të marrësh një propozim që të ndez mendjen. Në dashuri, një miqësi mund të kalojë në një fazë më të thellë, ndërsa në punë, mendja jote origjinale do të sjellë zgjidhje që të tjerët nuk i shohin. Kujdes vetëm me shpërqendrimin – ka shumë në tavolinë. Por nëse kap ritmin, je ndër fituesit e ditës.

2. Dashi (21 mars – 20 prill)

Energjia që vjen nga Marsi është si motor i brendshëm për të mbyllur punë të hapura ose për të shtyrë përpara një projekt që ka kërkuar durim. Mund të zgjidhësh një çështje ligjore apo burokratike, ose të arrish një marrëveshje të rëndësishme. Vetëm kujdes me fjalët: e folura tepër e drejtpërdrejtë mund të keqkuptohet. Në mbrëmje, me personin e duhur, do të ndihesh i kuptuar pa pasur nevojë për shumë shpjegime.

3. Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Një ditë e ndjeshme dhe e thellë shpirtërisht. Hëna të ndriçon mendjen dhe zemrën, duke sjellë frymëzim për ata që merren me art, shkrim, intuitë apo punë shpirtërore. Në dashuri, ndjenjat janë të buta dhe të thella, por kërkon konfirmim – që në shumicën e rasteve do ta marrësh. Kujdesu për mirëqenien tënde të brendshme: largohu nga njerëz apo biseda që të lodhin. Në mbrëmje, mund të marrësh një shenjë përmes një ëndrre ose përmes një ndjesie të fortë që nuk gabon.

Shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Një ditë me shumë lëkundje emocionale. Mund të ndodhë që të përballesh me një zgjedhje të vështirë ose një situatë që të rikthen te plagë të vjetra. Në marrëdhënie, qetësia është çelësi – mos e ushqe konfliktin, as në familje, as në çift. Në punë, ka një mundësi që mund të shfrytëzohet, por vetëm nëse gjen besimin tek vetja. Ke shumë më tepër fuqi brenda vetes nga sa mendon, mos e lër pasiguritë të të ndalojnë.

2. Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Dita të gjen plot ide, por me rrezik për shpërqendrim. Mund të ngatërrosh prioritetet dhe të lësh shumë punë përgjysmë. Kujdes me kontratat apo paratë – kontrollo çdo detaj. Në dashuri, një flakë e papritur mund të ndizet, por edhe të fiket po aq shpejt – mos jep zemrën pa e kuptuar mirë me kë ke të bësh. Nëse pret një përgjigje, ajo mund të vonojë pak. Deri atëherë, përqendrohu në të tashmen dhe ruaj energjitë.

3. Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Puna të kërkon shumë sot, ndoshta më shumë sesa ke dëshirë të japësh. Do të ndihesh pak i tërhequr në vete, i mbingarkuar, por për fat të mirë ke mbështetjen e Hënës për të përballuar gjithçka me përqendrim. Mos e neglizho shëndetin – edhe një pushim i vogël mund të bëjë mrekulli. Në familje, dikush mund të të kërkojë një ndihmë ose këshillë. Në dashuri, koha për sqarim afron – vetëm se ende nuk është dita për të folur hapur. /noa.al

