‘Alo grua, më ka qëlluar miku im!’ Ekzekutohet shqiptari në Greqi, në çastet e fundit telefonon bashkëshorten

Greqi- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku një 41-vjeçar shqiptar është ekzekutuar me armë zjarri në zonën e Artemidës. Sipas mediave greke, gruaja e tij ka marrë një telefonatë nga bashkëshorti i saj disa orë më parë, i cili i ka thënë se një mik i tij e kishte qëlluar me armë.

Bëhet me dije se gruaja e kërkoi atë përmes aplikacionit Find my iPhone, nga ku më në fund gjeti vendndodhjen e celularit të tij, dhe së bashku me një ekip nga njësia DIAS e Policisë greke shkuan në kryqëzimin e rrugëve Arionos dhe Anemoessas, në zonën e Artemidës, ku telefoni i viktimës u gjet i mbuluar me gjak

Në këtë vend, shkruajnë mediat në vendin fqinj, burri nuk u gjet. Kërkimet vijuan dhe trupi i pajetë i shqiptarit u gjet pak minuta më pas.