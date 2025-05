Seanca për vrasjen e Martin Canit/ Debat mes babait të Luis Meçes dhe prokurores: ‘Ju po flini gjumë me dosjen, ne na zien zemra çdo ditë’

TIRANË- Pesë të mitur janë marrë sot në pyetje në cilësinë e dëshmitarit në Dhomën Penale të Gjykatës së Tiranës, lidhur me vrasjen e Martin Canit nga bashkëmoshatari i tij, Mario Përlleshaj. Të miturit kanë dëshmuar në prani të prindërve dhe psikologes.

Raportohet se në seancë ka pasur debate mes palëve, ku prokurorja Alma Felaj është përballur me pakënaqësinë e prindërve të Luis Meçes. Sipas informacioneve, debati ka nisur teksa po flitej për ditën para vrasjes, ku të miturit Martin Cani e Luis Meçe kishin qenë duke luajtur futboll në Kavajë, dhe janë shoqëruar nga prindërit e Luizit në kthim.

Në sallë është folur për mundësinë që të miturit të kenë debatuar në telefon në mbrëmje me palën tjetër, dhe prokurorja ka thënë se “mbase prindërit kanë qenë në gjumë”. Kjo ka nxitur reagimin e babait të Luisit i cili i është drejtuar prokurores me fjalët “Ju po flini gjumë me dosjen, ne na zien zemra çdo ditë”. Pas debatit, babai i Luisit është nxjerrë nga salla me urdhër të gjykatës.

Vrasja e Martin Canit

Martin Cani humbi jetën mesditën e 18 nëntorit 2024 pasi u qëllua me thikë në bark nga bashkëmoshatari i tij, Mario Përlleshaj. Ngjarja e rëndë ka ndodhur pas një konflikti mes dy të miturve që ka degraduar në përdorimin e thikës. Mario Përlleshaj dyshohet se ka qenë në klasë paralele me viktimën, në shkollën 9-vjeçare ‘Fan Noli’. Konflikti mes të miturve raportohet se ka nisur në oborrin e shkollës, ndërsa ka agravuar jashtë ambienteve të saj.

Autori ka nxjerrë thikën dhe ka qëlluar mbi 14-vjeçarin, Martin Cani. Pasi është goditur me thikë, Cani është afruar tek shkolla, ka ecur disa metra dhe pasi ka nisur të humbë gjak, është rrëzuar në trotuarin para shkollës. Si pasojë e plagëve të marra, Cani ka ndërruar jetë në spital.

I plagosur nga ky sherr ka mbetur edhe shoku i ngushtë i viktimës, Luis Meçja i cili nuk mësonte në të njëjtën shkollë me to, po stërviteshin në të njëtin klub futbolli. I plagosur mbeti edhe vetë autori, i cili mori dëmtime në dorë dhe u trajtua në spital privat për disa ditë pas ngjarjes së rëndë.