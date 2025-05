Pritet zyrtarizimi si drejtor sportiv, por Tare ka nisur nga puna. Zbulohet lista e tij e afrimeve te Milani

Rruga duket tashmë e trasuar. Përveç ndonjë surprize të bujshme në momentet e fundit, Igli Tare do të jetë drejtori i ri sportiv i Milanit. Në pritje të njoftimit zyrtar kanë nisur tashmë lëvizjet e mëdha në merkato, në prag të një sezoni që, me çdo kusht, duhet të jetë ai i rikthimit të madh kuqezi.

Aktualisht nuk bëhet fjalë për negociata të mirëfillta, por më tepër për një listë prioritetesh që do të përshtaten edhe me largimet e mundshme. Siç raporton “Gazzetta dello Sport”, shqiptari ka rënë dakord me administratorin e deleguar Furlani për idenë e një Milani më italian, ose të paktën të ndërtuar mbi lojtarë që e njohin mirë Serie A.

Në pankinë, objektivi numër një është Vincenzo Italiano. Drejtuesit kuqezinj duan t’i vënë atij në dispozicion një skuadër që përputhet me filozofinë e tij të futbollit me intensitet të lartë, fizik dhe agresiv.

Ndër emrat e parë në bllokun e Tares janë, jo rastësisht, Dan Ndoye (që pëlqehet shumë edhe nga Juventusi) dhe Jens Odgaard, të cilët vijnë pas një sezoni shumë të mirë te Bologna, nën drejtimin e trajnerit të ri nga Karlsruhe.

Lista nuk mbaron me kaq; duke pasur parasysh largime të mundshme të rëndësishme (si Tomori apo Thiaw), do të ketë punë edhe në mbrojtje. Mario Gila i Lazios është në listë, një lojtar që Tare e solli në Romë në vitin 2022. Gjithashtu Comuzzo, Leoni dhe Coppola janë në vëzhgim.

Në rast largimi të Theo Hernandez, do të nisej sulmi për Destiny Udogie, i cili vjen nga një sezon jo veçanërisht mbresëlënës me Tottenham, por mbetet pjesë e orbitës së kombëtares së Spallettit.

Për sa i përket repartit të sulmit kuqezi, qëndrimi i Abraham është ende në pikëpyetje. Për të shtuar centimetra në repartin ofensiv mendohet për Lorenzo Lucca, i cili do të ishte alternativa e parë për Santi Gimenez.

Së fundmi, ka një emër që ngacmon jo pak, ndoshta edhe tifozët; Sergej Milinkovic-Savic. Serbi ka qenë ndoshta goditja më e madhe e Tares në kohën e tij te Lazio, ndaj rikthimi i tij në Itali mund të bëhet objektivi i ri i shqiptarit. Natyrisht, pengesa më e madhe është paga e majme që përfiton tek Al-Hilal, por fiziku i tij dhe instinkti i golit do të bënin padyshim diferencën.