Shoferi humb kontrollin, kamioni përplaset mbi një shtëpi (VIDEO)

Një aksident i frikshëm ka ndodhur në New Jersey, në të cilin një kamion 33 tonësh u përplas me një shtëpi me “frena të prishura”, u regjistrua nga një kamera brenda automjetit të tonazhit të rëndë.

Sipas New York Post, kamioni, i cili po transportonte rërë për çimento, po udhëtonte me një shpejtësi prej 80 km/orë, me vlerësimin fillestar që tregonte një aksident që ndodhi për shkak se shoferi u sëmur papritur.

Videoja tregon kamionin duke dalë nga korsia e tij, duke hyrë në trafikun që vjen përballë, duke u kacavjerrë pranë një shtëpie dhe duke përfunduar sipër saj, të cilën e shkatërroi.

Në momentin e aksidentit, një person ndodhej në shtëpi dhe u plagos lehtë.

Shoferi i kamionit, i cili punoi për vite me radhë në Zeisloft Trucking, mbeti i bllokuar në automjet dhe zjarrfikësve iu deshën tre orë për ta nxjerrë atë.

“Ai nuk ka idenë se çfarë ka ndodhur”. “E vetmja gjë që di është se ishte bllokuar në kamion”, tha pronari i kompanisë.

Wild dash cam video of dump truck crashing into home in Woodbury Heights, NJ.Owner of company says driver had a grand mal seizure before crashing into the home. Driver trapped for two hours. Both driver and homeowner escaped major injury. Home destroyed. @FOX29philly pic.twitter.com/c0QACVPXhe