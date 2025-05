Amorim, pas finales së humbur: Nuk dorëhiqem, por largohem që nesër nëse nuk më besojnë

Pas një sezoni që përfundoi me zhgënjim total, trajneri i Manchester United, Ruben Amorim, u shfaq i ndershëm, i drejtpërdrejtë dhe pa filtra në konferencën për shtyp. Këtë e bëri pas humbjes 1-0 në finalen e “Europa League” ndaj Tottenham. Në këtë duel të tensionuar anglez, skuadra e Ange Postecoglou siguroi trofeun dhe një vend në Champions League për sezonin e ardhshëm. Amorim nuk u përpoq të justifikohej. Përkundrazi, mes kritikave në rritje dhe spekulimeve për të ardhmen e tij, portugezi dërgoi një mesazh të qartë: ai nuk kërkon të mbrohet, por as nuk do të largohet me kokën ulur.

“Nuk jam këtu për të kërkuar justifikime apo për të shpëtuar veten. Nuk është stili im. Në këtë moment, më shumë se gjithçka, kam nevojë për pak besim. Nga klubi, nga bordi dhe nga tifozët”, – deklaroi Amorim, i cili e mori drejtimin e Manchester United në një periudhë të trazuar, por nuk ia doli të rikthejë lavdinë në “Old Trafford”.

Manchester United e përfundoi sezonin në vendin e 17-të të Premier League, pozicioni më i dobët në histori në epokën moderne, dhe pa asnjë trofe, përkundër investimeve të konsiderueshme dhe pritshmërive të larta. Eliminimet e hershme në “FA Cup” dhe “Carabao Cup” ishin paralajmërime, por finalja e “Europa League” ishte shpresa e fundit për të shpëtuar sezonin. Kjo humbje kundër një rivali anglez thelloi edhe më shumë krizën.

I pyetur për të ardhmen e tij, Amorim nuk nguroi: “Unë jam gjithmonë i hapur. Nëse bordi apo tifozët mendojnë se nuk jam njeriu i duhur për këtë punë, mund të largohem që nesër. Sidoqoftë, një gjë është e sigurt: nuk do të jap dorëheqjen. Besoj në metodën time, në filozofinë e punës që ndjek dhe nuk kam ndërmend ta ndryshoj mënyrën se si e udhëheq skuadrën”.

Në një sezon të mbushur me lëndime, forma të dobëta dhe mungesë identiteti në fushë, Amorim ka qenë shpesh në qendër të kritikave, sidomos për këmbënguljen e tij për të zbatuar një stil loje që nuk ka funksionuar në Premier League. Megjithatë, ai ka ruajtur gjithmonë një qasje koherente: duke mos fajësuar individët, por kërkuar durim dhe kohë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme:

“E di që rezultatet janë të rëndësishme, veçanërisht në një klub si Manchester United, por nuk ndërtohet asgjë e qëndrueshme me panik. Ky klub ka kaluar periudha të vështira dhe ka nevojë për një identitet të ri. Kam ardhur për ta sjellë atë, por ndoshta nuk jam unë njeriu i duhur. Sidoqoftë, kjo është në dorën e drejtuesve”.

Në fund të fundit, fjalët e Ruben Amorim nuk ishin vetëm një reflektim për finalen e humbur, por edhe deklaratë e fortë për të ardhmen. Një sinjal që mbetet për t’u lexuar nga bordi drejtues i klubit dhe publiku i lodhur nga premtimet e zhgënjimet. Sytë tani janë te vendimi që do të marrë Manchester United për trajnerin që ishte menduar si fillimi i një epoke të re, por që mund të shkarkohet shumë shpejt.