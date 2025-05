Horoskopi ditor nga Susan Miller – E enjte, 22 maj 2025

Në këtë ditë të mbushur me energji të buta, krijuese dhe ndriçuese, ndikimi i planetëve ndikon veçanërisht te shijet estetike, marrëdhëniet me artin dhe ekuilibri financiar.

Dielli ndriçon Neptunin, duke sjellë frymëzim, ndërsa Marsi dhe Venusi bashkëveprojnë për të nxitur veprim dhe krijimtari.

Çdo shenjë ka mundësi të veçantë për të ndriçuar në stilin e saj.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Nëse nuk e ke përditësuar garderobën prej kohësh, sot mund të jetë dita e duhur për të bërë një vizitë në dyqanin tënd të preferuar. Edhe pse do përpiqesh të mos shpenzosh shumë, nëse të zë syri diçka vërtet të veçantë, do tundohesh të shpenzosh pak më tepër. Dielli vendos theksin te Neptuni, që ndikon në krijimtari dhe imagjinatë, prandaj ka shumë gjasa të ndihesh i tërhequr nga rroba me stil artistik. Ngjyrat e lehta si blu e qetë, vjollcë e butë apo jeshile e çelët mund të të tërheqin më shumë se zakonisht.

—

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mendja jote është e mbushur me ide artistike dhe kjo prej ndikimit të Venusit – planetit të artit – që po vallëzon në zonën e imagjinatës. Sot, Marsi do të përforcojë ndikimin e Venusit, dhe kjo do të thotë se imagjinata jote do të ketë mundësinë të bëhet realitet. Është dita e duhur për të kthyer idetë e tua në një vepër konkrete, qoftë kjo pikturë, poezi apo ndonjë projekt tjetër krijues. Edhe nëse nuk je artist i mirëfilltë, sot do ndihesh më i frymëzuar dhe i aftë në atë që bën.

—

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo ditë është e përshtatshme për t’u bashkuar me një klub arti apo për t’u regjistruar në një kurs të shkrimit krijues. Aftësitë e tua imagjinative janë në rritje të ndjeshme, dhe mund të takosh persona të rinj që do të bëhen miq të ngushtë. Kjo falë ndikimit të Marsit që energjizon Venusin në sferën e miqësive dhe komunitetit. Mbaj mendjen e hapur, eksploro ide të reja dhe qëndro kurioz – disa prej kontakteve të reja mund të jenë lidhje për gjithë jetën.

—

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Fati financiar është në anën tënde, pasi Marsi dhe Venusi po bashkëpunojnë në mënyrë perfekte për të sjellë ekuilibër dhe nuhatje të hollë për vlerën e gjërave. Nëse bën ndonjë blerje sot, do të kesh sy të mprehtë për të gjetur oferta të mira. Do e dallosh menjëherë nëse diçka ia vlen çmimin apo jo. Si Gaforre, ti di ta vlerësosh paranë, dhe ky është një moment i mirë për të kursyer, për të menaxhuar mirë buxhetin dhe për të menduar me mençuri për të ardhmen.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Është momenti i duhur për të planifikuar pushimet e ardhshme, veçanërisht nëse je i lidhur me detin apo ishujt tropikalë. Neptuni – sundimtari i deteve – po del në pah falë ndikimit të Diellit, dhe kjo do të të tërheqë drejt destinacioneve me plazhe, spa buzë detit apo vende që ofrojnë relaks dhe aventura. Mos harro të zgjedhësh edhe një vend që ofron aktivitete për fëmijët, si p.sh. ski uji, not, sërf dhe të tjera të ngjashme – kështu gjithë familja do ta shijojë udhëtimin.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Nëse portofoli yt financiar nuk ka pasur rezultatet që prisje kohët e fundit, situata pritet të qartësohet tani, pasi Dielli ndriçon Neptunin intuitiv. Do ta kesh më të lehtë të kuptosh trendet financiare dhe të organizosh të ardhurat e shpenzimet me saktësi. Do ndihesh më i sigurt për të vepruar, por mos harro të konsultohesh me këshilltarin financiar përpara se të marrësh vendime të rëndësishme. Qartësia dhe instinkti do të të udhëheqin – shfrytëzoji me kujdes.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot ke një mundësi të bukur për t’i sjellë më shumë gjallëri marrëdhënies tënde në çift. Marsi dhe Venusi, çifti i pasionit dhe dashurisë, krijojnë një lidhje të harmonizuar dhe të favorshme. Mendo se si mund ta ndezësh sërish shkëndijën dhe, sapo të të vijë ideja, mos e shty – vepro! Edhe nëse një aktivitet nuk të tërheq shumë, eksploro diçka të re që do t’ju sjellë gëzim të dyve. Do të habitesh nga efekti pozitiv që mund të sjellë ndryshimi i ritmit në lidhjen tuaj.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Nëse po përgatitesh për një intervistë pune, do të ndihesh i/e sigurt dhe i/e përgatitur. Qetësia dhe qëndrueshmëria jote do të lënë përshtypje te intervistuesi. Ky qëndrim vjen si rezultat i harmonisë ndërmjet Venusit mbështetës dhe Marsit të qetë. Nëse ndien pak ankth para se të fillojë intervista, kujto se ti je gati – ke aftësi, je përgatitur mirë dhe do t’ia dalësh me sukses.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo mund të jetë dita e duhur për të dalë nga rutina me partnerin tënd dhe për të bërë diçka tërheqëse së bashku. Mund të zgjidhni një mbrëmje në një klub nate, për të kërkuar lirisht në pistë. Por nëse kjo nuk është stili yt, ka plot aktivitete të tjera emocionuese që mund të provoni. Mjafton të zgjedhni një dhe të shijoni momentin. Me Marsin që energjizon Venusin, çfarëdo që të bëni sot, do të ndiheni të lidhur dhe të gjallëruar.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Tani ke një mundësi të artë për të kaluar më shumë kohë me familjen. Mund të organizosh një ditë emocionuese në ndonjë park zbavitës me fëmijët, ose të fillosh një traditë të darkave familjare dy herë në javë. Gjithashtu, mund të fiksosh një takim me të afërm që nuk i ke parë prej kohësh. Dielli ndriçon Neptunin, duke theksuar rëndësinë e lidhjeve të ngrohta familjare. Sot, koha me të dashurit ka vlerë më shumë se kurrë.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Sot është një moment ideal për të hyrë në një marrëveshje të re me një partner biznesi. Marsi dhe Venusi po bashkëpunojnë në mënyrë të shkëlqyer, dhe kjo mund të sjellë disa mundësi fitimprurëse për ju të dy. Nëse arrini të gjeni kompromisin e duhur kur nevojitet dhe të keni besim në aftësitë sipërmarrëse të njëri-tjetrit, do të ecni larg si një ekip i suksesshëm.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Nëse sheh diçka që të pëlqen për ta blerë – në dyqan apo online – dëgjo intuitën, por mos harro buxhetin. Me Marsin që përforcon Venusin, planetin e pasurisë materiale, ka gjasa të të tërheqin disa sende të bukura, ndoshta më shumë se një. Mund të tundohesh të blesh një, dy apo edhe tre objekte, por kujdes: nëse e tepron, mund të gjesh veten në vështirësi financiare. Fjalët kyçe për sot janë: masë dhe përmbajtje – një dhuratë e vogël nuk do të dëmtojë. /noa.al