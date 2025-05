Tensione në Zyrën Ovale, Trump nervozohet dhe përzë gazetarin pasi e pyeti për aeroplanin 400 milionë USD dhuruar nga Katari

shpërtheu gjatë një konference për shtyp të mbajtur nga presidenti amerikan, Donald Trump, kur një gazetar guxoi të ngrinte një pyetje rreth një dhurate luksoze të bërë nga Katari – një aeroplan Boeing 747-8.

Pyetja u prit me nervozizëm nga lideri amerikan, i cili nuk hezitoi ta ndërpresë gazetarin dhe më pas ta përzë nga salla, duke e cilësuar pyetjen si “provokuese dhe të panevojshme”.

“Ti duhet të zhdukesh që këtu. Çfarë lidhje ka kjo me aeroplanin e Katarit? Hesht. Hesht. Nuk ke më të drejtë të bësh pyetje”, tha 78-vjeçari dhe më pas sulmoi edhe kanalin NBC, “kjo është përpjekje e NBC për të devijuar temën. Je një gazetar i tmerrshëm. Nuk i ke aftësitë që duhen për të qenë gazetar, nuk je mjaftueshëm i zgjuar”.

Ndërkohë, zyrtarë të lartë të mbrojtjes kanë konfirmuar zyrtarisht se Pentagoni ka pranuar aeroplanin e përmendur, i cili është një nga mjetet më të avancuara në botë për transportin ajror të udhëheqësve shtetërorë.

Sipas zëdhënësit të Pentagonit, Sean Parnell, vetë Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, ka nënshkruar dokumentet e pranimit zyrtar të aeroplanit, duke e quajtur atë “një mjet strategjik për nevojat logjistike dhe sigurinë e presidentit”.

‘You are terrible! You are not smart enough to be a reporter.

President Donald Trump tears into an NBC reporter during a White House press conference and it’s glorious 😂👍🙏✊

it’s refreshing to have a President who doesn’t care what the media thinks

— Benonwine (@benonwine) May 21, 2025