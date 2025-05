DOSJA E PLOTË / “Holding kriminale” shqiptare në zemër të Italisë – 52 të arrestuar, miliona euro drogë dhe pasuri të sekuestruara në Shqipëri dhe Itali

Drejtoria Hetimore Antimafia: nga Bari operacion i përbashkët me Shqipërinë – Zbulohet një trafik ndërkombëtar droge. Ekzekutohen 52 arrestime

BARI, 21 maj 2025/noa.al – Drejtoria Hetimore Antimafia e Barit (DIA), në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, me ndihmën e Interpolit, Zyrës së Ekspertit të Sigurisë në Tiranë dhe Policisë së Shtetit Shqiptar, në kuadër të një Ekipi të Përbashkët Hetimor, kanë ekzekutuar, me urdhër të Prokurorisë së Posaçme të Barit (DDA) dhe Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion dhe Krim të Organizuar në Tiranë (SPAK), me koordinimin e Eurojust-it (Hagë) dhe të Drejtorisë Kombëtare Antimafia dhe Antiterrorizëm në Romë, dy urdhra ndalimi të lëshuara për gjithsej 52 persona, të dyshuar për përfshirje në trafik ndërkombëtar të sasive të mëdha të drogës, pastrim parash dhe shpërdorim detyre.

Janë ekzekutuar gjithashtu vendime për sekuestrimin e pasurive, si në Shqipëri ashtu edhe në Itali, që përfshijnë pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme me një vlerë prej disa milionë eurosh, raporton noa.al.

Masat e sigurisë, të koduara si Operacioni URA, janë rezultat i hetimeve të zhvilluara nga DIA e Barit nga shtatori 2021 deri në qershor 2022, të cilat kanë nxjerrë në pah indicie të forta fajësie ndaj të dyshuarve shqiptarë dhe italianë, të cilët i përkisnin dy organizatave kriminale të njohura si të tilla nga Gjyqtari i Hetimeve Paraprake (GIP) i Barit – dhe që vepronin në këtë qytet – si dhe një grupi të fuqishëm kriminal të strukturuar me bazë në Durrës, të njohur nga Gjykata e Tiranës.

Sipas DIA-s, që prej vitit 2016, lidhur me sasitë e mëdha të heroinës dhe kokainës të trafikuara ndërmjet Ballkanit, Evropës Veriore, Amerikës Latine dhe rajonit të Pulias, është dokumentuar ekzistenca e një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet grupit kriminal shqiptar, përgjegjës për transferimin dhe tregtimin ndërkombëtar të drogës, dhe dy organizatave kriminale që vepronin në Bari, të cilat pas përpunimit dhe paketimit të lëndës narkotike, furnizonin organizatat mafioze në Bari, Brindisi dhe Lecce me drogë të pastër që vinte nga Turqia dhe Amerika Latine.

—

Hetimi u realizua përmes:

përgjimeve telefonike, ambientale dhe video;

vëzhgimeve dhe ndjekjeve në terren;

analizës së bisedave të koduara të siguruara nga platforma SKYECC, të marra përmes urdhrave hetimorë evropianë nga Gjykata e Parisit;

deklaratave të tre bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilëve iu vërtetua besueshmëria.

U dokumentuan 255 kilogramë heroinë dhe kokainë e pastër të transportuar përmes korrierëve ndërkombëtarë drejt Barit, kryesisht nga Shqipëria dhe Evropa e Veriut. Gjithashtu, u rindërtua një “rrjedhë” e vazhdueshme parash të gatshme nga Puglia drejt Shqipërisë për pagesat e drogës, kryer përmes shoferëve të autobusëve të linjave ndërkombëtare – një skemë që përfshinte gjithsej 4.5 milionë euro dhe që u përdor nga autoritetet shqiptare për të ngritur akuzën e pastrimit të parave.

—

Po ashtu, u zbuluan:

disa dorëzime të parave në dorë në Bari si pagesë për drogën, me shuma mbi gjysmë milioni euro;

një transferim prej mbi 500 mijë dollarësh nga Shqipëria drejt Amerikës Latine si paradhënie për blerjen e 500 kg kokainë nga Guayaquil (Ekuador);

raste të shpërdorimit të detyrës në territorin shqiptar.

—

Provat shtesë për operativitetin e tre organizatave kriminale ndërkombëtare përfshijnë:

sekuestrimin e mëparshëm të 3 milionë eurove në para kesh në Durrës;

sekuestrimin e mbi 30 kg heroinë dhe të disa “laboratorëve artizanalë” në Bari e rrethina për përzierjen dhe paketimin e drogës;

kapjen e 2 tonëve kokainë në portin e Roterdamit (Holandë);

sekuestrimin e 932 kg kokainë në portin e Gioia Tauros (Itali);

kapjen e 400 kg hashashi në Noicattaro (Bari).

—

Risi e kësaj hetimi ishte përdorimi i mesazheve të koduara të platformës SKYECC, të cilat, pasi u deshifruan nga hetuesit e DIA-s së Barit dhe u ndanë me zyrtarët e SPAK-ut në Tiranë, u analizuan me imtësi dhe u përputhën me provat e tjera, duke lejuar ngritjen e akuzave si në DDA Bari, ashtu edhe në Prokurorinë Shqiptare.

GIP i Barit, duke pranuar rezultatet e hetimeve të DDA-së vendore, vlerësoi “hapin cilësor” që kishin marrë trafikantët shqiptarë, sidomos në përdorimin e teknologjive moderne, në “know-how”-n e tyre dhe në aftësinë sipërmarrëse për të menaxhuar “holding kriminale” që furnizonin grupet mafioze në Bari.

—

Ndër të arrestuarit në Shqipëri janë:

drejtues të një familjeje kriminale me influencë në qytetin e Durrësit;

një komandant dhe një efektiv i Policisë së Shtetit;

një avokat;

gjashtë shoferë të linjave ndërkombëtare të autobusëve.

—

Masat e sekuestrimit të pasurive përfshijnë:

në Itali: 9 apartamente, 4 shoqëri, 7 llogari bankare dhe 3 automjete;

në Shqipëri: disa pasuri të paluajtshme, 2 kompani ndërtimi, 4 restorante luksoze, 1 agjenci imobiliare dhe 1 rrjet televiziv. Vlera e përgjithshme arrin në disa milionë euro.

—

Ekzekutimi i këtij operacioni ndërkombëtar u bë i mundur falë Ekipit të Përbashkët Hetimor, një mjet i bashkëpunimit gjyqësor i krijuar mes DDA Bari, SPAK Tiranë dhe Eurojust, i cili mundësoi hetime të përbashkëta dhe të koordinuara nga Drejtoria Kombëtare Antimafia dhe Antiterrorizëm.

Ky operacion është pjesë e një projekti më të gjerë hetimor të DDA-së së Barit dhe SPAK-ut të Tiranës, që synon luftimin e trafikut të pandërprerë ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës, të drejtuar nga organizata kriminale shqiptare. Në këtë kuadër, pas operacioneve “Shefi”, “Kulmi” dhe “Shpirti” të zhvilluara nga 2018 deri në 2021, DIA e Barit ka ekzekutuar gjithsej 118 masa sigurie, ka sekuestruar pasuri me vlera të mëdha dhe ka kapur mbi 6 tonë drogë të llojeve të ndryshme.

Masat e sotme përfshijnë gjithsej 52 persona: 12 italianë dhe 40 shqiptarë – prej të cilëve 49 janë lënë në burg, 1 në arrest shtëpie dhe 2 me detyrim paraqitjeje në polici. Arrestimet u kryen në Shqipëri (Durrës, Shkodër, Tiranë, Fier, Vlorë), në Itali (Bari, Oria, Matera, Frosinone, Torino, Cosenza, Trento, Como, Cremona, Pomezia) dhe në Belgjikë. /noa.al

Zbardhen detaje nga dosja italiane që goditi organizatën shqiptare të trafikut ndërkombëtar të drogës me bazë në Durrës – në qendër të skemës: Adi Çoba, i njohur si “Bisha”

Janë bërë publike pjesë të dosjes së Prokurorisë Antimafia të Barit, që çuan në ekzekutimin e 52 masave sigurie në kuadër të operacionit të koduar “URA”, zhvilluar në bashkëpunim mes autoriteteve italiane dhe SPAK-ut shqiptar. Në qendër të hetimit është një organizatë kriminale me bazë në Durrës dhe shtrirje ndërkombëtare, që merrej me trafikun e sasive të mëdha të kokainës dhe heroinës nga Shqipëria dhe Holanda drejt Italisë dhe vendeve të tjera të BE-së.

Sipas dosjes hetimore italiane, drejtues i këtij grupi kriminal rezulton të jetë Adi Çoba, i identifikuar edhe me pseudonimin “Bisha”, i cili drejtonte aktivitetin nga Shqipëria, duke komanduar dhe koordinuar veprimet e anëtarëve shqiptarë dhe italianë të organizatës. Ai siguronte lëndët narkotike dhe dërgonte korrierë në Itali përmes linjave ndërkombëtare të transportit rrugor.

Dosja mbështetet në dëshmitë e tre të penduarve të drejtësisë, ku një prej tyre është edhe Nuredin Dumani, që ka ndihmuar në zbardhjen e strukturës dhe rolit të secilit pjesëtar të organizatës. Dumani ka treguar se, krahas Çobës, një rol të rëndësishëm ka pasur edhe Elvis Doçi, i njohur si “Visi i Pojës”, nipi i Xhevdet Troplinit, i identifikuar në qarqet kriminale si “Poja”. Sipas Dumanit, Doçi dhe Troplini kishin pozita të larta në kontekstin kriminal shqiptar dhe bashkëpunonin ngushtësisht me rrjetin ndërkombëtar.

Në dosje thuhet:

> “Adi Çoba, në cilësinë e drejtuesit dhe organizatorit të grupit kriminal, organizonte dërgimin e korrierëve drejt Italisë me sasi të mëdha heroine dhe kokaine, të furnizuara nga Shqipëria dhe Holanda, duke përdorur rrjetin e anëtarëve të shoqatës.”

Të përfshirë në këtë rrjet dhe të përmendur në dosje janë edhe:

Ergiels Presi

Massimiliano Fiore

Agron Ganaj

Nuredin Kiptiu

Andrea Buonsante

Giovanni Montedoro

Të gjithë këta, sipas dokumentit, kishin role të qarta në ruajtjen, shpërndarjen dhe shitjen e drogës, si dhe në marrjen dhe logjistikën e ngarkesave në portet e Shqipërisë dhe Holandës, për t’i shpërndarë më pas në Itali.

Ndërkohë, personat Michele Sterlicchio, Giovanni Zanzarelli, Francesca Caputi dhe Luisa Mazzuti, përveç përfshirjes aktive në mbështetjen e strukturës kriminale dhe përfitimeve direkte nga aktiviteti i saj, ndihmonin në ruajtjen dhe përpunimin e drogës dhe vepronin si pika mbështetjeje në territorin e Barit, Brindisit dhe Leçes.

Në dosje përmendet gjithashtu se:

> “Të gjithë të pandehurit mbështeteshin në bashkëpunimin e korrierëve shqiptarë, të cilët, duke qenë të vetëdijshëm për paligjshmërinë e ngarkesave, transportonin drogën e fortë drejt Italisë përmes linjave të rregullta ndërkombëtare. Ata përfitonin gjithashtu nga bashkëpunimi me grupe të tjera kriminale të organizuara që vepronin në Gjermani, Belgjikë, Holandë dhe Itali.”

Në përgjimet e përfshira në dosje, Adi Çoba përmendet në mënyrë të përsëritur me nofkën “Bisha”, ndërsa në qytetin e Durrësit atij i është sekuestruar edhe lokali “Felix Vinum”, i dyshuar si një ndër pikat e logjistikës dhe pastrimit të parave të rrjetit.