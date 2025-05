“Mafia shqiptare ka një fuqi të jashtëzakonshme ndërkombëtare” – detajet e operacionit antidrogë që çoi në arrestimin e 52 personave në itinerarin Amerikë Latine–Shqipëri–Bari

Bari, 21 maj 2025/noa.al – “Mafia shqiptare ka një fuqi të jashtëzakonshme ndërkombëtare, por jemi të bindur se populli shqiptar, përmes Prokurorisë së tij dhe gjyqësorit, do të jetë i aftë të çrrënjosë këtë kancer.” Kështu u shpreh Prokurori i Barit, Roberto Rossi, gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Tiranë, ku u dhanë detaje për operacionin e përbashkët që çoi në arrestimin e 52 personave mes Italisë dhe Shqipërisë, në kuadër të një hetimi mbi trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, që përfshinte gjithashtu Evropën Veriore, Amerikën Latine dhe vende të tjera të Ballkanit.

Rossi theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me autoritetet shqiptare dhe vlerësoi posaçërisht rolin e Prokurorisë së Posaçme SPAK, duke deklaruar: “Të luftosh krimin në Itali apo në Shqipëri është njësoj, dhe kemi bindjen e plotë se autoritetet shqiptare, veçanërisht SPAK-u, janë të afta dhe të vendosura të ndjekin penalisht veprat kriminale përkrah nesh.”

Hetimet zbuluan se droga – kryesisht kokainë dhe heroinë – e drejtuar nga grupe shqiptare drejt Barit vinte nga Turqia dhe Amerika Latine dhe përfundonte në duart e organizatave vendase, veçanërisht klanit Palermiti në lagjen Japigia, të cilët merreshin me përzierjen, paketimin dhe shpërndarjen e saj në provincat Bari, Brindisi dhe Lecce, raporton noa.al.

Përmes përgjimeve dhe analizës së platformës së koduar Skyecc – e përdorur nga të dyshuarit për të komunikuar në mënyrë “të sigurt” – hetuesit dokumentuan një sërë marrëveshjesh për furnizime të shumta droge. Sipas komunikatës së DIA-s, bëhet fjalë për të paktën 255 kilogramë heroinë dhe kokainë të pastër të trafikuar nëpërmjet korrierëve ndërkombëtarë.

Gjithashtu është rindërtuar një “rrjedhë” e pandërprerë parash kesh nga Puglia drejt Shqipërisë, përmes shoferëve të autobusëve të linjave ndërkombëtare, në këmbim të drogës së shitur me shumicë. Këto transaksione të paligjshme, për një vlerë prej 4.5 milionë eurosh, u shfrytëzuan nga autoritetet shqiptare për të ngritur akuzën e pastrimit të parave.

Gjurmimi financiar provoi pagesa të shumta në para kesh për drogën në qytetin e Barit, për shuma që kalonin edhe gjysmë milioni euro. Një tjetër pistë hetimi përfshiu transferimin nga Shqipëria drejt Ekuadorit të mbi 500 mijë dollarëve për blerjen e një sasie prej 500 kilogramësh kokainë të nisur nga qyteti portual Guayaquil.

"Në këtë kuadër janë dokumentuar gjithashtu: disa dorëzime parash në dorë si pagesë për drogën, të kryera në qytetin e Barit, me shuma që tejkalonin edhe gjysmë milioni euro; transferimi i mbi 500 mijë dollarëve nga Shqipëria drejt Amerikës Latine, të paguara si kapar për blerjen e një sasie prej 500 kilogramësh kokainë të nisur nga qyteti Guayaquil (Ekuador); si dhe episode të shpërdorimit të detyrës të ndodhura në territorin shqiptar", thanë autoritetet italiane të hetimit.

Masat e ekzekutuara në Shqipëri përfshinë edhe drejtuesit e një familjeje të fuqishme kriminale në qytetin e Durrësit, një komandant dhe një efektiv policie, një avokat, si dhe gjashtë shoferë autobusësh të linjave ndërkombëtare.

Ndër pasuritë e sekuestruara në Itali janë: nëntë apartamente, katër shoqëri tregtare, shtatë llogari bankare dhe tre automjete. Në Shqipëri, ndërkohë, janë sekuestruar disa pasuri të paluajtshme, dy kompani ndërtimi, katër restorante luksoze, një agjenci imobiliare dhe një televizion lokal në Vlorë.

Provat e përdorura për të vërtetuar aktivitetin kriminal të tre organizatave transnacionale kanë përfshirë sekuestrimin e mëparshëm të 3 milionë eurove në para kesh në Durrës (Shqipëri), si dhe sekuestrimet e lëndëve narkotike të kryera në rrethana të ndryshme: mbi 30 kilogramë heroinë dhe disa “laboratorë artizanalë” të përdorur në Bari dhe në rrethina për përzierjen dhe paketimin e drogës në formë panetash; 2 tonë kokainë në portin e Roterdamit (Holandë); 932 kilogramë kokainë në portin e Gioia Tauros (Reggio Calabria); dhe 400 kilogramë hashash në Noicattaro (Bari).

Risia e këtij hetimi qëndron në përdorimin, si pjesë e provave, të bisedave të koduara të platformës SKYECC, të siguruara nëpërmjet Urdhrave Evropianë të Hetimit nga Gjykata e Parisit. Mesazhet, pasi u deshifruan nga hetuesit e DIA-s në Bari dhe u ndanë me zyrtarët e SPAK-ut në Tiranë, u analizuan me kujdes dhe u krahasuan me të gjitha të dhënat e tjera hetimore. Kjo bëri të mundur ngritjen e akuzave penale si nga Prokuroria Antimafia e Barit (DDA), ashtu edhe nga autoriteti gjyqësor shqiptar.

Hetimi është koordinuar nga Eurojust dhe Drejtoria Kombëtare Antimafia e Italisë (DNA), ndërsa masat e sigurisë janë lëshuar nga gjyqtarët e hetimit paraprak në Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, dhe nga prokurorët e SPAK-ut në Tiranë. Ekzekutimi është kryer nga Drejtoria e Antimafias në Bari (DIA) në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe me mbështetjen e Interpolit. /noa.al