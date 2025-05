Interi në alarm… Inzaghi joshet nga milionat e Al Hilal, por edhe tre gjigantët e Premier League

Simone Inzaghi ka vetëm një objektiv: ta çojë Interin në majën e Europës (duke fituar finale e Champions League më 31 maj, ndaj PSG-së). Por, sipas “Gazzetta dello Sport”, trajneri i zikaltërve është bërë objektiv edhe i klubit saudit Al Hilal, i cili synon ta bindë ta lërë skuadrën italiane.

Presidenti Fahad Bin Saad Bin Nafel besohet se e ka bindur tashmë Inzaghin dhe e pret në Riad në fillim të qershorit. Kreu i ekipit saudit e ka vizituar trajnerin zikaltër në prill, duke qëndruar në Milano, dhe i ka ofruar pagë neto prej mbi 20 milionë euro në sezon.

Në Arabinë Saudite janë të bindur që familja e Inzaghit planifikon një udhëtim në Riad në ditët në vijim, ose do të dërgojë atje përfaqësuesin e vet. Takimi përfundimtar mes palëve pritet të zhvillohet më 1 qershor, një ditë pas finales së Champions League, që do të luhet në Mynih. Gazeta e njohur italiane njofton se Inzaghi është përfshirë edhe në listat e trajnerëve të kërkuar nga Chelsea, Manchester United dhe Tottenham.

Në rast se Interi humbet trajnerin, Marotta do të jetë i detyruar të bëjë një tjetër manovër të fortë, veçanërisht duke pasur parasysh afatin e afërt për Botërorin e Klubeve dhe nisjen e sezonit të ardhshëm, i cili duhet të planifikohet me një trajner të sigurt dhe jo vetëm me një ide në mendje.