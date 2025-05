Eksplozivi pranë banesës së ish-kryebashkiakut Vangjush Dako – Policia: Ishte i lidhur me një celular

Durrës, 21 maj 2025 – Një situatë alarmante është regjistruar mbrëmjen e së martës në zonën e Velierës, Durrës, ku një sasi eksplozivi u gjet pranë pallatit ku banon ish-kryebashkiaku Vangjush Dako. Policia reagoi menjëherë, duke vendosur perimetrin e sigurisë dhe duke thirrur njësinë antieksploziv të RENEA-s, e cila kreu çaktivizimin e pakos me një shpërthim të komanduar mëngjesin e së mërkurës.

Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se mjeti shpërthyes ishte i lidhur me një telefon celular dhe i mbështjellë me natriban – një metodë që sugjeron aktivizim me komandë në distancë.

Ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 të datës 20 maj, në lagjen nr. 1, në vendin e njohur si "Veliera". Sipas njoftimit zyrtar, menjëherë pas marrjes së sinjalizimit, forcat policore kanë ndërhyrë dhe kanë izoluar zonën, duke parandaluar pasoja të mundshme tragjike.

Ekspertët e xhenios qëndruan në vendin e ngjarjes gjatë gjithë natës, ndërsa shpërthimi i kontrolluar i lëndës plasëse u krye mëngjesin e sotëm.

Aktualisht, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të ngjarjes.

Njoftimi i policisë:

Durrës/Më datë 20.05.2025, rreth orës 22:30, në lagjen nr. 1, në vendin e quajtur “Veliera”, është konstatuar një pako me lëndë të dyshuar plasëse.

Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë shkuan në adresën e dhënë dhe vendosën perimetrin e sigurisë, ndërsa njësia antieksploziv e RENEA-s kreu veprimet për çaktivizimin e pakos me lëndë plasëse që ishte lidhur me një celular të ngjitur me natriban.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.