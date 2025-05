Dilema për motin, ja parashikimi për sot

TIRANË- Që në orët e para të mëngjesit vendi ynë do të dominohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta të cilat herë pas – here do të gjenerojnë rrebeshe afat-shkurta shiu, ku më të dukshme do të poaraqiten në zonat Veriore dhe Qëndrore.

Parashikohet që orët e pasdites të vijojnë me vranësira dhe shira në të gjithë territorin e vendit, por intensiteti i tyre do të jetë i dobët. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, ku më e ndjeshme do të jetë në mesditë. Temperatura më e ulët do të shënohet në Peshkopi 8°C, ndërsa maksimumi do të ngjitet deri në 28°C në Vlorë dhe Sarandë.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë maksimale 50 km/h nga drejtimi Jugor; duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.