Trump prezanton ‘Kupolën e Artë’, programin e ri të mbrojtjes nga raketat që mund të vijnë nga ana tjetër e globit

SHBA- Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, bëri njoftime zyrtare sonte në mbrëmje në lidhje me programin e ri të mbrojtjes nga raketat amerikane, të koduar "Kupola e Artë". Trump theksoi se kjo është një iniciativë ambicioze, e hartuar "për të mbrojtur atdheun tonë nga çdo kërcënim raketor". Donald Trump u zotua se sistemi do të jetë plotësisht funksional para përfundimit të mandatit të tij si president i SHBA-së.

"Kupola e Artë do të jetë në gjendje të kapë raketat që vijnë edhe nga ana tjetër e Tokës ose nga hapësira", deklaroi ai, duke shtuar se sistemi amerikan do ta tejkalojë Kupolën e Hekurt Izraelite në efektivitet.

Administrimi i këtij programi të kushtueshëm, i cili vlerësohet të kushtojë deri në 500 miliardë dollarë me kalimin e kohës, po ndërmerret nga nënkryetari i operacioneve hapësinore të SHBA-së, Gjenerali Michael A. Getline. Gatlin konsiderohet një drejtues me përvojë, me një rol vendimtar në formimin, trajnimin dhe pajisjen e forcave hapësinore amerikane si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht.

Gjenerali është gjithashtu përgjegjës për integrimin e politikës hapësinore në kontekstin më të gjerë të forcave të armatosura dhe për koordinimin e aktiviteteve që lidhen me hapësirën.

Burime të Reuters kishin zbuluar në prill se Gatlin ishte i përfshirë në konsultime në lidhje me rolin e SpaceX të Elon Musk, duke shqyrtuar mundësinë që kompania të merrte pronësinë dhe menaxhimin e pjesëve të mburojës së re raketore.

Defense Secretary Pete Hegseth called the Trump administration’s plan for a “Golden Dome” missile defense shield system, which could cost tens of billions of dollars, a “generational investment in the security of America.”https://t.co/wtCGr6e5i0 pic.twitter.com/GABEZ3QCkw

— ABC News (@ABC) May 20, 2025