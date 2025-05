Kaluan kamionin me 442 kg kanabis drejt Malit të Zi, AMP arreston tre policë dhe një doganier (EMRAT)

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka urdhëruar ndalimin e tre efektivëve të policisë dhe një doganieri pasi akuzohen se kanë lejuar në “shpërdorim të detyrës” kalimin e një kamioni me 442 kanabis drejt Malit të Zi.

Episodi ndodhi në vitin 2023 në pikën kufitare “Hani i Hotit”, ndërsa kamioni me drogë u kap pas kontrollit në pikën e kalimit kufitar në “Bozaj”, Mali i Zi.

Njoftimi i AMP:

Në vijim të hetimeve disa mujore mbi procedimin penal të vitit 2023, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Shkodër – Lezhë) në bashkëpunim me Drejtorinë e Hetimit Doganor dhe Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, ka ekzekutuar urdhërat e ndalimit për tre punonjës policie dhe një doganier, të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim i detyrës”.

Lekë Çerkezi, punonjës policie në Pikën Kufitare “Hani i Hotit”.

Fatjon Hamzi, punonjës policie në Pikën Kufitare “Hani i Hotit”.

Tonin Melaj, punonjës policie në Pikën Kufitare “Hani i Hotit”.

Selami Ethemi, me detyrë Doganier në Pikën Kufitare “Hani i Hotit”.

Urdhërat e ndalimit vijnë pas hetimeve të thelluara me metoda speciale në lidhje me ngjarjen e datës 17/09/2023, ku një kamion me targa shqiptare, pasi ka kryer procedurat e daljes nga Republika e Shqipërisë nëpërmjet Pikës Kufitare “Hani i Hotit”, në kundërshtim me ligjin dhe procedurat standarde, është ndaluar nga policia e Pikës së Kalimit Kufitar “Bozaj”, Mali i Zi, pasi në kamion është gjetur një sasi prej 442.084 kg lëndë narkotike e dyshuar “Canabis Sativa”.

AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave, duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 9090, ose duke dërguar Email në adresën [email protected].