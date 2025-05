Tiranë – Sekuestro pasurish ndaj një të dënuari për trafikim njerëzor, finalizohet operacioni “Real Owner”

Policia e Shtetit, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës dhe Agjencinë e Administrimit të Aseteve të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, ka finalizuar operacionin policor të koduar “Real Owner”, i fokusuar në gjurmimin e pasurive të përfituara nga veprimtari kriminale.

Operacioni u zhvillua nga Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale dhe çoi në sekuestrimin e një apartamenti dhe dy automjeteve, me vlerë rreth 228 mijë euro, të regjistruara në emër të babait të shtetasit Ismail Gjineci, 34 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë për trafikim të qenieve njerëzore.

Sekuestrimi u bë me vendim të Gjykatës së Tiranës, ndërsa hetimet po vijojnë për të identifikuar edhe pasuri të tjera të dyshuara të përfituara në mënyrë të paligjshme, të cilat 34-vjeçari mund t’i ketë fshehur përmes personave të afërm apo të tretë.

Më herët më 30 prill 2025 Prokuroria e Tiranës njoftoi sekuestro për pasuritë e një familjeje në kryeqytet, djali i të cilës ishte arrestuar për trafikim femrash me qëllime prostitucioni.

I riu akuzohet se në bashkëpunim me persona të tjerë rekrutonin vajza për prostitucion në drejtim të Italisë dhe pas kryerjes së veprimeve hetimore, në vitin 2015, Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, i caktoi atëkohë edhe masën e sigurimit ‘arrest në burg’

Më 30 prill u njoftua zyrtarisht se u sekuestruan pasuritë e Adriatik Gjinecit, një apartament dhe dy makina, si person i lidhur me Ismail Gjinecin, (djali i tij) i cili është subjekt i hetimit pasuror në bazë të ligjit ‘për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar’.

Prokuroria tha se nga hetimet e kryera në kuadër të procedimit pasuror nr.81, viti 2020, mbi shtetasin Ismail Gjineci, i dënuar dhe arrestuar për veprën penale ‘trafikim i personave të rritur’ parashikuar nga neni 110/a/2 i Kodit Penal, ka dyshime se pasuria e vënë prej tij ose familjarëve të tij nuk përputhet me të ardhurat e ligjshme.

Nga hetimet e shtrira tek personat e lidhur me të, rezultoi se i ati i tij, shtetasi A Gjineci me balancë negative në banka, nuk justifikon me të ardhurat blerjen e një apartamenti dhe dy makinave në pronësi të tij. Këto pasuri të paluajtshme, dyshohet se janë fituar nga personi i lidhur A.Gj., si rezultat i përfshirjes së djalit të tij të dënuar I.Gj. nga aktiviteti kriminal”, sqaroi më tej organi i akuzës.

Për sa më sipër, Prokuroria kërkoi dhe sekuestroi:

-Pasuri e paluajtshme, apartament nr. 3 me sip 117.78 m2, Pallatet “SANDY” Sh.P.K, Tiranë;

-Pasuri e luajtshme, automjet tip “Renault Scenic”; dhe

-Pasuri e luajtshme, automjet tip “Lancia”.

Më 7 Shkurt 2015, operacioni “Ekspres” prangosi katër persona, mes tyre Gjinecin. Ata u cilësuan një grup tutorësh dhe trafikantësh, që kishin ngritur një rrjet prostitucioni Shqipëri-Itali, grup që u godit nga policia dhe prokuroria, pasi ishin vërtetuar rastet e dërgimit të femrave në shtetin fqinj.

Gjatë operacionit “Ekspres”, u arrestuan shtetasit Qemal Rusi, 47 vjeç, banues në Fushë-Mëzez, Tiranë, me precedentë penalë në fushën e falsifikimit të dokumenteve dhe djali i tij, 22-vjeçari Amarildo Rusi. Dy të arrestuarit e tjerë ishin Donard Saraçi, 48 vjeç, dhe Ismail Gjineci, 23 vjeç, të dy banues në Tiranë.

Sipas dosjes së prokurorisë, Amarildo Rusi dyshohet se kryente rekrutimin e femrave, asistimin e tyre në pajisjen me dokumente udhëtimi dhe i dërgon në Itali. Atje priteshin nga babai i tij, i dyshuari Qemal Rusi dhe nga persona të tjerë. Amarildo Rusi komunikonte vazhdimisht me babanë e tij, duke e informuar për veprimet e kryera në funksion të rekrutimit të shtetases A.M., me qëllim shfrytëzimin për prostitucion.

Pas krijimit të lidhjes intime, Amarildo i kërkoi A.M. të shkonin të jetonin në Itali. Biseda e Amarildos me babanë e tij dha të dhëna se qëllimi i udhëtimit të Andjas në Itali ishte shfrytëzimi për prostitucion.

Nga informacionet e marra u dyshua se Qemal Rusi dhe persona të tjerë, bashkëpunëtorë të tij, ishin duke shfrytëzuar shtetaset G.S. dhe A.LL., të cilat, paratë e fituara ia dërgonin Amarildos nëpërmjet agjencive të transferimit të parave. Amarildo komunikonte hapur me babanë e tij, Qemalin, në lidhje me qëllimin e tyre për rekrutimin e vajzave të ndryshme.

Amarildo, së bashku me të dyshuarit e tjerë, Donard Saraçi dhe Ismail Gjineci, zhvillonin aktivitetin kriminal të shfrytëzimit të disa vajzave si prostituta.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore. /noa.al