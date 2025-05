Mbretëria e Bashkuar afrohet me BE: Është fillimi i një epoke të re!

LONDËR – Takojmë Keir Starmer së bashku me disa gazetarë britanikë në State Drawing Room të Lancaster House, rezidencë madhështore e Ministrisë së Jashtme në Londër, pak pas konferencës për shtyp me liderët evropianë Ursula von der Leyen dhe António Costa, e cila hapi “reset-in”. Domethënë, afrimin e sërishëm të Mbretërisë së Bashkuar me Bashkimin Evropian, nëntë vjet pas ndarjes nga Brexit, në këtë samit të parë të nivelit të lartë mes dy palëve.

“Jam vërtet i lumtur”, na beson kryeministri britanik, “nuk do të kthehemi në BE apo në tregun e përbashkët, por jemi rikthyer në skenën ndërkombëtare dhe kemi arritur rezultate të mëdha në shumë pak kohë. Më në fund kemi një marrëveshje për sigurinë që do të na lejojë të kemi akses në fondin e ri të Mbrojtjes Evropiane prej 150 miliardë eurosh, një marrëveshje që ul kostot dhe burokracinë në kontrollet fitosanitare dhe në shkëmbimet agroushqimore, që do t’i sjellë ekonomisë sonë 9 miliardë paund më shumë në vit. Britanikët nuk do të duhet të rrinë më në radhë në BE për kontrollet e pasaportave, do të ulim faturat e energjisë falë konvergjencës me BE-në në fushën energjetike, dhe jam i lumtur për të rinjtë britanikë që do të mund të rikthehen në Evropë. Do të jetë vërtet bukur për ta”.

Edhe von der Leyen është entuziaste: “Është një marrëveshje historike”, thotë presidentja e Komisionit Evropian, “sot hapet një epokë e re, do t’i përballojmë sfidat e së ardhmes krah për krah. Programi Erasmus do të rikthehet, do të rrisim prodhimin ushtarak të përbashkët dhe shkëmbimin e informacionit kundër trafikantëve të qenieve njerëzore”. Ndërsa presidenti i Këshillit Evropian Costa shton: “Tani kemi sërish besim mes nesh. Do të jemi rojtarët e sigurisë në Evropë. Do ta mbrojmë Ukrainën dhe kemi gati sanksione të reja kundër Putinit. Sepse me Mbretërinë e Bashkuar jemi fqinjë, aleatë dhe miq”.

Gëzohet edhe kryetari super-evropianist i Londrës, Sadiq Khan: “Do të kemi një të ardhme më të begatë dhe më të sigurt". Ndërsa brexsistët, e djathta dhe tabloidët shpërthejnë me zemërim. "Është dorëzimi i Mbretërisë ndaj BE-së", akuzon Nigel Farage, "Sir Keir ka nisur të shkatërrojë Brexit-in", duke dënuar sidomos rinovimin e status quo-së mbi peshkimin, në favor të evropianëve që do të vazhdojnë të peshkojnë në ujërat britanike madje edhe për 12 vjet të tjera. Udhëheqësja konservatore Kemi Badenoch zgjedh fjalë të ashpra: "Starmer po na shet. Tradhtia e Brexit-it e poshtëron Mbretërinë e Bashkuar. Kur të jemi në qeveri, do ta anulojmë të gjithë këtë". Edhe Boris Johnson: "Starmer është idioti i dobishëm i Brukselit".

Marrëveshja, e përshpejtuar për shkak të kërcënimit nga Rusia e Putinit dhe simbolikisht jashtëzakonisht e fuqishme në një Mbretëri ende të përçarë nga Brexit, është vetëm një hap i parë. Përtej qëllimeve, do të duhen muaj negociatash për detajet: domethënë, sa miliarda do të duhet të paguajë Londra për të pasur akses në fondin evropian të Mbrojtjes, sa të rinj evropianë do të mund të vijnë realisht në Britani, e të tjera.

Por padyshim që Starmer ka treguar guxim të madh politik për të nisur këtë “reset”, në një moment kur Farage dhe populizmi anti-emigrant po dominojnë sondazhet, pas triumfit në zgjedhjet e fundit vendore. Një gjë që shqetëson edhe deputetët laburistë të zonave punëtore në veri dhe qendër të Anglisë, gjithnjë e më shumë të magjepsura nga Farage. Mbrëmjen e djeshme Starmer i mblodhi në Westminster: "Farage do të jetë rivali ynë më i rrezikshëm. Një antipatriot, një apologjet i Putinit, dikush që do të privatizojë sistemin shëndetësor. Kemi përgjegjësinë morale që Farage të mos arrijë kurrë të vijë në pushtet në këtë vend"./La Repubblica