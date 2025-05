Leo Messi kurorëzohet ‘futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave’; epilogu i një debati legjendash

Është zyrtare! Një nga debatet më të mëdha të historisë së futbollit, ai për “më të mirin e të gjithëve”, ka marrë fund. Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit (IFFHS), institucioni prestigjioz me qendër në Zyrih dhe themeluar në vitin 1991 për të mbledhur e analizuar të dhëna nga bota e futbollit, ka shpallur Lionel Messin si futbollistin më të madh të të gjitha kohërave. Ky është një vlerësim i pakundërshtueshëm, i mbështetur mbi statistika, ndikim dhe trashëgimi të pashoqe.

Ylli argjentinas, që ka nisur legjendën e tij në Rosario dhe e ka çuar në lartësitë më të mëdha me Barcelonën, PSG dhe së fundi Inter Miami në MLS, ka lënë pas çdo emër tjetër që ka shkëlqyer në historinë e futbollit. Lista që ai kryeson është e mbushur me emra mitikë si Diego Armando Maradona, Pelé, Johan Cruyff dhe rivali i tij i përhershëm, Cristiano Ronaldo. Të gjithë janë aty, por asnjëri nuk qëndron mbi “10” e paharrueshme të Barcelonës.

Në moshën 37-vjeçare, Messi ka kaluar çdo kufi të imagjinatës në futboll. Ai është lojtari me më shumë trofe në histori (46), fituesi i vetëm i tetë “Topave të Artë”, ka arritur sukses në të gjitha nivelet: klub, përfaqësuese, Europë, Amerikën e Jugut, tani edhe në SHBA. Ajo që e veçon më shumë është qëndrueshmëria absolute në elitë për më shumë se dy dekada, ndikimi i tij në lojë si krijues, finalizues dhe lider, si dhe aftësia për të përcaktuar epoka.

Menjëherë pas Messit renditet legjenda braziliane Pelé, i cili u nda nga jeta më 29 dhjetor 2022. I vetmi futbollist që ka fituar tri Kupa Bote (1958, 1962, 1970). “Mbretit” iu mohuan në kohën e tij trofetë individualë të Europës si “Topi i Artë”, sepse jepeshin vetëm për lojtarë europianë. Megjithatë, në vitin 2016, vetë revista “France Football” pranoi se Pelé do të kishte fituar 7 “Topa të Artë”, vetëm një më pak se Messi, nëse do të kishte qenë i kualifikuar për këtë çmim prestigjioz. Loja e tij ishte revolucionare, vizioni gjenial, ndikimi epokal.

Vendin e tretë në këtë podium të lavdisë e zë Diego Armando Maradona, i cili u nda nga jeta më 25 nëntor 2020. “Pibe d’Oro”, i dashuruar me topin që nga lagjet e Buenos Airesit deri te triumfi në Kupën e Botës 1986, mbetet për shumëkënd simboli më i pastër i talentit të lindur, artist në fushën e blertë. Edhe për të, “France Football” vlerësoi në retrospektivë se do të kishte fituar dy “Topa të Artë”. Maradona dhe Messi, të dy nga Argjentina, përfaqësojnë një trashëgimi të artë që ky vend i jashtëzakonshëm i ka dhënë botës së futbollit.

Vlerësimi i IFFHS nuk është thjesht çështje numrash, por për ndikimin transformues që Messi ka pasur në futbollin modern. Ai ka qenë jo vetëm një kampion, por model profesionalizmi, përulësie dhe përkushtimi. Për tifozët në “Camp Nou”, ai është simboli i përjetshëm i Barcelonës. Për Argjentinën, ai është heroi që plotësoi ëndrrën me Kupën e Botës në vitin 2022. Për futbollin, ai është emri që do të qëndrojë në krye të historisë.

Leo Messi nuk është më thjesht një legjendë në krahasim me të tjerët, por standardi me të cilin do të maten të gjithë në të ardhmen. Dhe sipas IFFHS, tashmë është zyrtare: ai është më i madhi i të gjithëve.