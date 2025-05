Janë jashtë Kuvendit/ Enkelejd Alibeaj, Ilir Alimehmeti, Blerina Gjylameti dhe 8 kandidatë të tjerë kërkojnë pamjet e numërimit nga KQZ

Një subjekt politik dhe 11 kandidatë kanë kërkuar pamjet filmike në KQZ me pretendimin se iu vodhën votat. Bëhet fjalë për kandidatin e PD në Tiranë Ilir Alimehmeti, i cili humbi përballë Jorida Tabakut. Këtë ka kërkuar edhe kandidatja e PS, Blerina Gjylameti, në garë të ngushtë me Olta Xhaçkën, e cila kryeson me 69 vota deri tani.

Shkëlzim Shehu, kandidati demokrat në Kukës ka kërkuar gjithashtu pamjet filmike, të cilit Isuf Çela i mori mandatin me votën e diasporës. Xhemal Qefalia në Tiranë, i cili u mund me një diferencë të vogël nga Ornaldo Rakipi. Edhe kandidatja e PD në Durrës Ilirjana Kuçana ka kërkuar pamjet filmike.

Vetë partia Djathtas 1912 kërkon pamjet, kandidati i Koalicionit Euroatlantik Rajmond Dervishi në Tiranë, Etilda Gjonaj e PS në Tiranë, Altin Goxhaj i PD në Tiranë, Aulon Kalaja i PD në Durrës, të cilin e mundi Arjan Ndoja si edhe Frrok Gjini i PS në Shkodër.

Në kërkesën e Alimehmetit depozituar në KQZ, thuhet: “Në cilësinë e kandidatit për deputet në listën shumë-emërore të PD-ASHM ju paraqes këtë kërkesë për vënien në dispozicion të pamjeve filmike të procesit të numërimit të votave të subjekt politik, pamjeve filmike të procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputetë, tabelave përmbledhëse të rezultateve të kandidatëve për deputet të Koalicionit PD-ASHM”.