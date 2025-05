Bayern Munich, ‘lamtumira’ e Müller: Asgjë më e bukur sesa ta mbyllja me një fitore si kjo

Thomas Müller ka marrë ovacione emocionues nga tifozët në momentin e zëvendësimit të tij, gjatë ndeshjes së fundit në Bundesligë me fanellën e Bayern Munich. 35-vjeçari shprehu mirënjohjen e thellë për pritjen e ngrohtë, pas përfundimit të ndeshjes:

"Ajo që ndodhi pas ndeshjes, përpara tribunës së tifozëve, tregon sa i fortë është respekti dhe vlerësimi i ndërsjellë. Jam një person që i vlerëson emocionet pozitive. Sot ishte mënyra e shkëlqyer për ta mbyllur sezonin. E ndiej vërtet dashurinë që kam marrë dhe sinqerisht, nuk ka asgjë më të mirë se kjo".

Müller komentoi gjithashtu edhe përpjekjen e Bayernit për të arritur kuotën e 100 golave në kampionat, e cila dështoi për vetëm një gol (u ndal në 99 gola): "Gjithmonë kemi kërkuar të krijojmë raste, doja të dërgoja një mesazh të qartë se ende mund të shënonim. Gati sa e arritëm golin e 100-të, por në fund të fundit nuk luajmë për rekordet. Natyrisht, kur je kaq afër, sigurisht që dëshiron t’i thyesh rekordet".

Thomas Müller e mbyll karrierën në Bundesliga me 503 ndeshje, 150 gola dhe 211 asistime me Bayern Munich. Ai do të vazhdojë të jetë pjesë e ekipit për Kupën e Botës për Klube, përpara se ta përfundojë përfundimisht aventurën e tij 25-vjeçare me klubin bavarez. Për të ardhmen e tij përflitet transferimi në MLS.