Laporta e thotë hapur: Rinovimi i Yamal është dakordësuar, mungon vetëm firma

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka folur për mediat në lidhje me të ardhmen e talentit të ri Lamine Yamal, duke konfirmuar se rinovimi i kontratës me të tashmë është i përfunduar, mungon vetëm nënshkrimi zyrtar. "Rinovimi i kontratës së Lamine është dakorduar tashmë, e vetmja gjë që mbetet është firma zyrtare", – deklaroi Laporta, duke larguar çdo dyshim mbi të ardhmen e anësorit të talentuar.

Më pas, presidenti vlerësoi lidhjen e fortë të lojtarit me klubin dhe shokët e ekipit: "Është një gjeni që e shijon lojën me Barcelonën, ka miq në klub. Është pjesë e një brezi që ka lidhje të forta me shokët e skuadrës. Përfaqësohet nga agjenti Jorge Mendes, kemi komunikim të lehtë me të".

I pyetur për rritje të ndjeshme të pagës për lojtarin e ri, Laporta ishte i qartë: "Te Barcelona, lojtarët i paguajmë sipas aftësive të tyre. Jemi një klub që paguan mirë. E themi gjithashtu se nuk ka vend më të mirë se Barcelona.

Diçka e ngjashme më ndodhi me Lionel Messin, kur Interi u përpoq ta afronte dhe në fund vendosëm të gjithë, përfshirë edhe babain e tij, që Barcelona kishte projektin më të mirë për të. Ishte vendimi i duhur, sepse u bë lojtari më i mirë në histori. Në moshën 17-vjeçare, Lamine është tashmë ndër lojtarët më të mirë në botë dhe ndihet mirë këtu, ashtu si edhe familja e tij".