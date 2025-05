Pesë vjet pas Brexit-it, BE dhe Britania marrin pjesë sot në një Samit në Londër

Londër– Pesë vjet pas Brexit-it, Britania dhe BE-ja marrin pjesë sot në një samit në Londër me qëllim hedhjen e themeleve për një marrëdhënie më të ngushtë dypalëshe, kryesisht në fushën e mbrojtjes. Kryeministri britanik, Keir Starmer, i cili pas zgjedhjes së tij në korrik u zotua të "rivendosë" bashkëpunimin me BE-në, mirëpret Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa.

Ky samit është një mundësi për Kryeministrin Britanik që të ndërmarrë hapa konkretë për ta afruar vendin e tij me Brukselin dhe për të kthyer faqen pas viteve tensionesh midis 27 kryeministrave dhe ish-kryeministrave konservatorë të Britanisë, të cilët ishin të lidhur me Brexit-in.

Që atëherë, situata ka ndryshuar pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe rrezikut të shkëputjes së SHBA-së nga Evropa, duke i shtyrë Londrën dhe Brukselin të kërkojnë të forcojnë lidhjet e tyre në sektorin e sigurisë. Edhe pse atmosfera midis dy palëve është ngrohur, bisedimet janë të rënduara nga disa çështje, të tilla si lëvizshmëria e të rinjve dhe peshkimi.

Starmer dhe von der Leyen zhvilluan bisedime në Shqipëri të premten, në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian, në një përpjekje për të zbutur mosmarrëveshjet e tyre. Kryeministri britanik premtoi se një partneritet i forcuar me BE-në do të ishte i mirë për vendet e punës, i mirë për faturat dhe i mirë për kufijtë.

Por korniza e marrëveshjes mbetet e paqartë dhe negociatat vazhduan të dielën. Zyrtarët e BE-së dhe Britania pritet të njoftojnë një partneritet në mbrojtje dhe siguri, të nënshkruajnë një dokument që do të përcaktojë qartë vizionin e tyre të përbashkët për sfidat e mëdha globale dhe një tjetër që do të përshkruajë çështjet në të cilat ata synojnë të bëjnë përparim në muajt e ardhshëm.

Marrëveshja e mbrojtjes do t’i lejojë Londrës të marrë pjesë në takimet ministrore të BE-së, si dhe në disa misione ushtarake evropiane, përveç angazhimeve ekzistuese të përbashkëta të Britanisë me vendet anëtare evropiane të NATO-s. Për Londrën, rreziqet janë gjithashtu ekonomike, me një çështje kyçe që është qasja e kompanive të saj në programin e ardhshëm evropian me vlerë 150 miliardë euro. euro që synon të forcojë bazën teknologjike dhe industriale të BE-së në fushën e mbrojtjes.

Përveç mbrojtjes, qeveria laburiste, e cila kërkon të forcojë tregtinë dypalëshe me BE-në, ka lënë të kuptohet se është e hapur për një përafrim dinamik me standardet e BE-së. për produktet bujqësore dhe produktet e tjera ushqimore.