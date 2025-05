Zgjedhjet në Portugali/ Fiton aleanca e krahut të djathtë

Aleanca e krahut të djathtë që ka qenë në pushtet në Portugali për një vit ka mbizotëruar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të mbajtura të dielën. Opozita – socialistët – në këto zgjedhjet patën të numër të ulët votash ndërsa e djathta ekstreme u forcua më tej.

Pa marrë parasysh të dhënat në lidhje me votën e diasporës portugeze, rezultatet e të cilave do të dihen në ditët në vijim, partia e kryeministrit Luís Montenegro mbizotëroi me 32.7% të votave, Partia Socialiste mori 23.4%, ndërsa partia e ekstremit të djathtë Segunda mori 22.6% të votave.

Lideri i socialistëve të opozitës njoftoi qëllimin e tij për të dhënë dorëheqjen si kryetar i partisë, pasi partia pësoi një humbje të rëndë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Portugalisë të dielën, pasi një aleancë e krahut të djathtë pritet të mbetet në pushtet bazuar në rezultatet pothuajse përfundimtare, ndërsa e djathta ekstreme pothuajse e ka tejkaluar Partinë Socialiste.

“Do të kërkoj zgjedhje të brendshme partiake, në të cilat nuk do të jem kandidat”, u tha Pedro Nunes Santos mbështetësve socialistë.

Kryeministri Luis Montenegro siguroi fitoren, por pa pasur aleancën e tij të krahut të djathtë një numër të mjaftueshëm vendesh në parlament për të formuar një qeveri shumice.