Zgjedhjet presidenciale në Poloni/ Projeksionet e para, Rafał Trzaskowski fiton në raundin e parë

Kandidati i koalicionit të Platformës Qytetare Qeverisëse (PO) të Polonisë, Rafał Trzaskowski ka fituar 30.8% në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, sipas sondazheve paraprake.
Vendi i dytë shkoi për kandidatin e mbështetur nga PiS, Karol Nawrocki, i cili fitoi 29.1%, tregoi sondazhi i përgatitur nga Ipsos në emër të TVP, TVN dhe Polsat.
Sipas një sondazhi nga Grupi i Kërkimeve Kombëtare (NRG) për Telewizja Republika, Trzaskowski fitoi 31.6% ndërsa Nawrocki fitoi 29.8%.
Të dy kandidatët tani do të përballen me njëri-tjetrin në balotazhin e zgjedhjeve presidenciale, i cili do të zhvillohet më 1 qershor.
Slawomir Mentzen ka dalë i treti, me 15.4% të votave sipas sondazhit të Ipsos dhe 14% sipas atij të NRG.
Trembëdhjetë kandidatë morën pjesë në raundin e parë të zgjedhjeve: 11 burra dhe dy gra.
Gjatë një konference për shtyp në orën 18:30, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve raportoi se pjesëmarrja kishte arritur në 50.69% deri në orën 17:00.
Pjesëmarrja në zgjedhjet e mëparshme presidenciale në vitin 2020 në raundin e parë ishte 64.5%. Pak më shumë se 28 milionë njerëz kanë të drejtë vote në Poloni.
Të hënën dhe të martën, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të raportojë mbi pjesëmarrjen dhe rezultatet.
Nëse pjesëmarrja është e lartë, do të duhet të pritet deri në dy ditë për rezultatet zyrtare të zgjedhjeve.
Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve tha se shpresonte të shpallte rezultatet e zgjedhjeve vonë të hënën në mbrëmje ose natën.
Deri më tani ka pasur tre incidente gjatë votimit të së dielës. Dy të moshuar vdiqën në qendrat e votimit në Szczecin dhe Bielsko-Biała.
“Nga incidentet që ia vlen të përmenden, duket se sot një burrë agresiv hyri me forcë në një qendër votimi në zonën zgjedhore Bielsko-Biała dhe nisi një përleshje me persona të tjerë. Si rezultat i përleshjes, ai kafshoi një nga anëtarët e komisionit në parakrahun e majtë”, informoi konferencën Sylwester Marciniak, kreu i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.
