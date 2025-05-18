Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
VIDEO/ Ramadani në formë, kryevepër e mesfushorit kuqezi, gol ndaj Torinos
Transmetuar më 18-05-2025, 22:52

Ylber Ramadani në formë. Mesfushori i kombëtares ka realizuar një gol fantastik për Leccen, në ndeshjen e rëndësishme të kampionatit ndaj Torinos.

Pasi u kordinua mirë, Ramadani provoi nga distanca, duke ia dalë që të dërgojë topin pas shpinës së portierit.

Pas golit, ai nuk fshehu dot emocionet, me shokët e skuadrës që shkuan të festojnë bashkë me të.

Për futbollistin e përfaqësueses, ky është goli i parë për këtë sezon në Serie A. Për të, ky është edicioni i dytë te Lecce.

