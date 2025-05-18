Pasuria ndan çiftin: Ka vdekur dashuria!

Dilberja është bashkëshortja e dytë e Bashkimit, me të cilin përballet në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare“ në Tv Klan. Bashkimi ka pasur një martesë 27-vjeçare me Lumturinë, me të cilën ka 4 fëmijë. Gjatë martesës ata kanë vendosur si pasuri një apartament dhe një shtëpi. Pas divorcit, ka filluar pjesëtimi i pasurisë, i cili s’ka marrë ende formë të prerë.
Nga martesa me Dilberen, ka një djalë 11-vjeçar, por kjo e fundit nuk ka siguri për jetesën nëse Bashkimi largohet nga jeta para saj. Dilberja thotë se fëmijët e Bashkimit shkojnë në pronën e saj, hyjnë me polici duke pretenduar se janë bashkëpronarë. Dilberja kërkon që Bashkimi t’i dhurojë asaj shtëpinë, kurse ai jo. Konflikti mes tyre arrin deri në pikën sa ajo të thotë se “dashuria ka mbaruar”.
Dilbere: S’bëheesh djalë i ri pasi ke dalë në pension!
Eni Çobani: Pse, s’është si djalë i ri?
Dilbere: Jo, jo i ri është në kohë të vet, jo sot që ka dalë në pension.
Eni Çobani: Ja se Dilberja flet më mirë se unë, nuk flas! Atëherë Dilberja ka një sakrificë më të madhe.
Dilbere: Unë dua shtëpinë me letra se jetës nuk i dihet!
Eni Çobani: Pse Bashkimin nuk e do ti? Burri nuk merret vetëm për shtëpinë se tani po të kthehem edhe ty.
Bashkim: Kemi bërë disa herë gjyqe.
Eni Çobani: Do bësh edhe shumë gjyqe të tjera ti se kjo punë nuk mbaron, është pafund!
Bashkim: Nuk po them që ajo mos të marrë pjesë, unë nuk kam qenë dakord. Jemi ndarë, 50 me 50.
Dilbere: Jo znj. Eni! Dua shtëpinë!
Eni Çobani: Do shtëpinë të ta dhurojë ty?
Dilbere: Po, të ma dhurojë shtëpinë time. Bashkim, dua shtëpinë. Dhuroje shtëpinë në emrin e çunit, shtëpinë që kemi, tjetrën lërja asaj.
Bashkim: Mos ki merak, edhe shtëpinë aty e ke nuk ta merr kush!
Dilbere: Jo, nuk e kam aty, e dua me letra se ato vijnë tek unë. Nuk je ti në shtëpi, ato vijnë tek unë. Jo, e dua me letra shtëpinë, me letra!
Bashkim: Do të ta japim me letra por shko ulu atje!
Dilbere: E dua me letra!
Bashkim: Do e marrësh edhe ti me letra.
Dilbere: E ka marrë ajo, e ka marrë. E ka marrë, si s’e ka marrë? Pallatin me 14 milionë, sot nuk bën një makinë 14 milionë lekë. Si s‘e ka marrë shtëpinë ajo?
Eni Çobani: Po 14 milionë ia ka vendosur gjykata asaj, nuk e ka vendosur ajo. Dilbere, e ke marrë me dashuri ti këtë a me çfarë e ke marrë?
Dilbere: Jo, jo, s’ka dashuri më.
Eni Çobani: Po mos e merrje!
Dilbere: Ka vdekur dashuria! Të jesh në rrugë ka vdekur dashuria!/tvklan.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd