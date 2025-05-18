‘Mallkuar dita kur e njoha!’ Dilberja e prekur: Më akuzojnë se e ndava tim shoq nga gruaja

Një çift bashkëshortësh përballen në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Dilberja ka thirrur bashkëshortin, Bashkimin duke mallkuar ditën kur u njoh me të sepse ishte i martuar.
“Nuk ka më keq se të marrësh një burrë të martuar! Qoftë mallkuar ajo ditë që u njoha me të!”, tha ajo në insertin prezantues. Kur hyri në studio, ajo sqaroi se Bashkimi ishte i divorcuar kur u njoh me të.
Në insertin e tij, Bashkimi i cili është baba i 5 fëmijëve, thotë se nuk e lëshon pasurinë e tij.
“Kam punuar tërë jetën. Kam 5 fëmijë dhe tani po më nxjerrin jashtë se duan të më marrin pasurinë, të më lënë pa shtëpi e pa gjë. Nuk lëshoj asnjë centimetër! Është djersa ime që kam derdhur për tërë jetën!”
Dilberja thotë se bashkëshorti i saj i ka premtuar shumë gjëra prej momentit kur janë njohur në vitin 2011 dhe nuk është realizuar ndarja e pasurisë. Kjo është një nga arsyet që e ka sjellë, si dhe fakti që e akuzojnë se ka qenë ajo shkaku i ndarjes së Bashkimit me gruan e parë.
Bashkim: Unë jam i divorcuar, kisha gruan e parë me 4 kalamaj. Kam punuar tërë jetën, erdhëm nga Burreli në Tiranë…
Dilbere: Po mirë mo mirë, ç’më duhet mua se çfarë ke bërë ti me të parën? Mua më duhet jeta ime se më ke premtuar shumë gjëra e s’ke arritur asgjë. Ç’më duhet mua?
Bashkim: Të gjitha gjërat i ke, shtëpinë e ke…
Dilbere: Nuk kam as shtëpi, kam vetëm djalin.
Bashkim: Edhe shtëpinë, edhe djalin, edhe burrin e ke.
Dilbere: Jo, nuk kam asgjë. Kur t’i bësh ti me letra, atëherë i kam. Ore unë fëmijët e tu as nuk i njoh, më keni akuzuar kot se unë kam ndarë çiftin kur unë nuk kisha asnjë lidhje as me ty, as me njeri!
Eni Çobani: Pra Dilbere që ta kuptojë publiku, ju akuzoheni që jeni futur mes çiftit të parë, me znj. Lumturie që është bashkëshortja e parë dhe e ke ndarë ti Lumturinë nga Bashkimi?
Dilbere: Po.
Bashkim: Ti nuk ke probleme për atë punë…
Eni Çobani: Jo, ka probleme se akuzohet. Është shumë e thjeshtë në rolin tuaj si bashkëshort të thuash që s’ka probleme me ty. Për gruan është tjetër gjë sepse në qoftë se vjen akuza nga gruaja e parë juaja dhe nga 4 fëmijët, është shumë e rëndë që ta përballojë.
Bashkim: Siç më gjetën mua këto halle, edhe ajo do t’i përballojë.
Eni Çobani: Po tani ti s’e more për halle, më vjen keq!/tvklan.al
